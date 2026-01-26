Hindi India Hindi

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरेशी? ऑपरेशन सिंदूर से राष्ट्रीय सम्मान तक... जानिए उनकी कहानी

कर्नल सोफिया कुरेशी को ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व और निरंतर उत्कृष्ट सेवा के लिए गणतंत्र दिवस 2026 से पहले विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.

Who is Sofiya Qureshi: 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना की एक सशक्त और प्रेरक अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी को विशिष्ट सेवा मेडल (Vishisht Seva Medal) से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें भारतीय सेना में निरंतर उत्कृष्ट सेवा, प्रभावी नेतृत्व और महत्वपूर्ण ऑपरेशनल जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए दिया गया है. कर्नल सोफिया कुरेशी का नाम खास तौर पर उस समय राष्ट्रीय चर्चा में आया, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक ब्रीफिंग का नेतृत्व किया और अपनी स्पष्ट, आत्मविश्वासी और पेशेवर प्रस्तुति से सभी का ध्यान खींचा.

विशिष्ट सेवा मेडल उन सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र के बाहर रहते हुए भी उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता, प्रशासनिक क्षमता और संगठनात्मक नेतृत्व का परिचय दिया हो. कर्नल सोफिया कुरेशी को यह सम्मान ऐसे ही चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार पदों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है. उनका कार्य केवल रणनीति और संचालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सेना की ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करने और टीम को प्रेरित करने में भी अहम भूमिका निभाई.

ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग

ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरेशी ने जिस तरह जटिल सैन्य पहलुओं को सरल और तथ्यात्मक रूप से देश के सामने रखा, उसने उनके अनुभव और आत्मविश्वास को दर्शाया. उस ब्रीफिंग ने न केवल ऑपरेशन की गंभीरता को समझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय सेना में महिलाएं अब सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कमान और नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं. यही वजह है कि उनका नाम आज महिला सैन्य नेतृत्व के एक मजबूत प्रतीक के रूप में लिया जा रहा है.

85 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल

राष्ट्रपति की तरफ से घोषित इस साल के सैन्य सम्मानों की लिस्ट में कुल 85 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं. इसके अलावा, दो कीर्ति चक्र, दस शौर्य चक्र, 44 सेना मेडल (गैलेंट्री), 19 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल और सात युद्ध सेवा मेडल भी स्वीकृत किए गए हैं. यह पूरी लिस्ट भारतीय सशस्त्र बलों में साहस, समर्पण और दीर्घकालिक पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देने की परंपरा को दर्शाती है.

कर्नल सोफिया कुरेशी को मिला विशिष्ट सेवा मेडल उस बदलते दौर की तस्वीर भी पेश करता है, जिसमें भारतीय सेना योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर अवसर और सम्मान देती है. सेना में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वे न केवल प्रशासनिक बल्कि ऑपरेशनल और कमांड जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं. कर्नल सोफिया कुरेशी का सम्मान इसी बदलाव का सशक्त उदाहरण है.

यह पुरस्कार न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उन तमाम महिला अधिकारियों के लिए प्रेरणा भी है, जो सेना में सेवा देकर देश की रक्षा में योगदान देना चाहती हैं. कर्नल सोफिया कुरेशी की कहानी यह संदेश देती है कि समर्पण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के दम पर किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिला यह सम्मान उनके योगदान के साथ-साथ भारतीय सेना की प्रगतिशील सोच को भी रेखांकित करता है.

