दिल्ली-नोएडा वाले ध्यान दें! घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, गणतंत्र दिवस के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद

Republic Day 2026: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली और नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. आइए इस खबर में जानते हैं कौन से रास्ते बंद रहेंगे और किन पर डायवर्जन.

देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एडवाइजरी जारी की है. परेड और उससे पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर ट्रैफिक कंट्रोल और रूट डायवर्जन लागू किए जाएंगे. ट्रैफिक डीसीपी मनीषा सिंह के अनुसार, यह डायवर्जन प्लान 22 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा. 22 जनवरी की रात 10 बजे से 23 जनवरी को रिहर्सल खत्म होने तक और फिर 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे.

इन वाहनों की एंट्री पर रोक

इन दिनों के दौरान, गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले या दिल्ली होते हुए आगे जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसमें हल्के, मध्यम और भारी सभी तरह के गुड्स व्हीकल शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है और इन वाहनों को तय किए गए डायवर्जन रूट का ही पालन करना होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

बॉर्डर्स पर भी ट्रैफिक डायवर्जन

चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा. डीएनडी फ्लाईवे से दिल्ली जाने वाले वाहनों को डीएनडी टोल प्लाजा से ही यू-टर्न लेना होगा और वही वैकल्पिक रूट अपनाना होगा. कालिंदी कुंज बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास ट्राई-जंक्शन से डायवर्ट किया जाएगा. वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन फलेदा कट या जीरो पॉइंट से डायवर्ट होकर गलगोटिया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, कासना और परी चौक जैसे रास्तों से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे.

हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया

ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे रूट डायवर्जन प्लान का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें. संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि जाम से बचा जा सके. किसी भी तरह की ट्रैफिक समस्या, जाम या सहायता के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. पुलिस का कहना है कि लोगों के सहयोग से ही यह बड़ा आयोजन शांतिपूर्ण और सफल बनाया जा सकता है.