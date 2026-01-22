  • Hindi
26 जनवरी को कितने बजे चलेगी दिल्ली मेट्रो? जानिए Republic Day का पूरा शेड्यूल

Republic Day 2026: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि Republic Day पर दिल्ली मेट्रो कितने बजे चलेगी. यहां देखिए शेड्यूल...

Republic Day 2026: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ और उसके आसपास भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. देश-विदेश से आने वाले मेहमानों और हजारों दर्शकों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार मिलकर सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत बना रही हैं, ताकि यह राष्ट्रीय पर्व शांति, सुरक्षा और गरिमा के साथ मनाया जा सके. राजधानी में पहले से ही रिहर्सल शुरू हो चुकी है, जिससे आम लोगों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है. इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पहले से जानकारी लेकर ही बाहर निकलें.

जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी

गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है. 19, 20 और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रिहर्सल होगी. इस दौरान विजय चौक से इंडिया गेट तक का कर्तव्य पथ पूरी तरह बंद रहेगा. इसके अलावा कर्तव्य पथ-रफी मार्ग, कर्तव्य पथ-जनपथ, कर्तव्य पथ-मान सिंह रोड और कर्तव्य पथ-सी हेक्सागन जैसे रास्तों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी होने पर ही इन इलाकों में जाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. ऑफिस जाने वाले लोग समय से पहले निकलें और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें, ताकि उन्हें परेशानी न हो.

26 जनवरी 2026 को कितने बजे चलेगी मेट्रो?

गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए मेट्रो का उपयोग करते हैं. इसीलिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने विशेष इंतजाम किए हैं. सभी मेट्रो स्टेशनों पर घोषणा की जाएगी, जिससे यात्रियों को सही स्टेशन और प्रवेश-निकास मार्ग की जानकारी मिल सके. परेड के लिए बनाए गए एनक्लोजर इस बार भारतीय नदियों के नाम पर रखे गए हैं, और यात्रियों को उसी अनुसार स्टेशन चुनने की सलाह दी गई है. विशेष अतिथियों को डिजिटल पास के जरिए मुफ्त मेट्रो यात्रा की सुविधा मिलेगी. मेट्रो सेवाएं इस दिन सुबह 3 बजे से शुरू होंगी और सुबह 6 बजे तक हर 15 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी. इससे लोग समय पर कर्तव्य पथ पहुंच सकेंगे.

क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सुविधा

इस बार गणतंत्र दिवस के लिए पार्किंग व्यवस्था को और आसान बनाया गया है. कुल 22 पार्किंग स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित सिस्टम लागू किया गया है. इसमें लगभग 8000 वाहनों के पार्क होने की क्षमता है. दर्शकों को दिए गए पार्किंग पास पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करके वे अपने एनक्लोजर के सबसे नजदीकी पार्किंग क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहन कम से कम इस्तेमाल करें और जहां संभव हो, मेट्रो का उपयोग करें.

इन बातों का रखें खास ख्याल

इस साल सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है. कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई स्तरों वाली सुरक्षा तैनात है. पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से जुड़े हैं. ऊंची इमारतों पर स्नाइपर टीमें और एंटी-ड्रोन यूनिट्स तैनात हैं. एनक्लोजर में प्रवेश के समय केवल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी. बैग, खाने-पीने का सामान, पानी की बोतल, पावर बैंक, छाता, परफ्यूम, लाइटर, माचिस, चाकू, कैंची और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाना मना है. लोगों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और सहयोग करें, ताकि यह राष्ट्रीय पर्व सुरक्षित और यादगार बन सके.

