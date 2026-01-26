Hindi India Hindi

Republic Day 2026 Flag Hoisting Time Rules In Hindi

Flag Hoisting Time: गणतंत्र दिवस 2026 पर कितने बजे फहराएं झंडा? जानिए क्या है सही समय

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभर में तिरंगा फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का एक निश्चित समय और प्रोटोकॉल होता है?

Republic Day 2026 Flag Hoisting Time: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कब और कैसे फहराया जाता है, और क्या यह स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से अलग होता है?

गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है. 26 जनवरी, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी. झंडा फहराने के तुरंत बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है.

गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का समय

अगर आप अपने घर, सोसाइटी, स्कूल या कार्यालय में ध्वजारोहण करना चाहते हैं, तो सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है. ध्यान रहे कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही झंडा फहराना अनिवार्य है.

ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर

बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीके और शब्दावली में अंतर होता है. स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है. इसे ध्वजारोहण कहते हैं. यह नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है.

गणतंत्र दिवस के दिन झंडा पहले से ही पोल के ऊपरी हिस्से पर बंधा होता है. राष्ट्रपति केवल उसकी गांठ खोलकर उसे फहराती हैं. इसे झंडा फहराना कहा जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि देश पहले से स्वतंत्र है और अब अपना संविधान लागू कर रहा है.

ध्वजारोहण के महत्वपूर्ण नियम

तिरंगा हमारे देश की शान है, इसलिए इसे फहराते समय भारतीय ध्वज संहिता का पालन करना अनिवार्य है. तिरंगा हमेशा साफ-सुथरा और बिना कटा-फटा होना चाहिए. फहराते समय केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मानजनक स्थान पर सबसे ऊंचा फहराया जाना चाहिए. इसके पास कोई अन्य झंडा इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए

प्लास्टिक का उपयोग

अगर झंडा पुराना हो गया है या फट गया है, तो उसे फेंकने के बजाय मर्यादा के साथ एकांत में जलाकर या दफन करके नष्ट करना चाहिए. कागज के झंडों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक के झंडों के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और उनका अपमान होने की संभावना अधिक रहती है.

गणतंत्र दिवस का महत्व

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं. 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ की भव्य परेड, झांकियां और वायुसेना के जांबाज करतब पूरे विश्व को भारत की बढ़ती शक्ति का संदेश देंगे.