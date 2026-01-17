Hindi India Hindi

Republic Day 2026 Government Of India Decide To Closed Delhi Airspace Certain Timing From 21 To 26 January

हवाई यात्रा को लेकर बड़ी खबर! 21 से 26 जनवरी तक रोज कुछ घंटों के लिए बंद रख जाएगा दिल्ली का एयरस्पेस

Delhi Airspace Closed: सरकार ने 21 जनवरी से 26 जनवरी तक कुछ समय के लिए दिल्ली के एयरस्पेस को बंद करने का फैसला लिया है.

delhi airspace closed

Republic Day 2026: अगर आने वाले दिनों में आपकी फ्लाइट दिल्ली से है या दिल्ली होकर कहीं जाना है, तो आपको अपनी यात्रा की योजना बहुत सोच-समझकर बनानी होगी. 21 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली का एयरस्पेस रोज कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा. इसका मतलब है कि इस समय के दौरान न तो कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी और न ही कोई फ्लाइट दिल्ली में लैंड कर पाएगी. यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है. ऐसे में यात्रियों को पहले से सतर्क रहना जरूरी है, ताकि आखिरी समय पर परेशानी न हो. खासतौर पर जिन लोगों की यात्रा बहुत जरूरी है, उन्हें अपनी फ्लाइट का समय और स्थिति बार-बार चेक करते रहना चाहिए. सही जानकारी होने से आप किसी भी प्रकार की दिक्कत से बच सकते हैं.

क्यों बंद किया जा रहा है दिल्ली का एयरस्पेस?

हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बड़ी तैयारियां होती हैं. राजपथ पर परेड, रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल, भारतीय वायुसेना का फ्लाईपास्ट और वीवीआईपी लोगों की आवाजाही के कारण सुरक्षा बहुत सख्त कर दी जाती है. इसी वजह से सरकार ने 21 से 26 जनवरी तक कुछ समय के लिए दिल्ली के ऊपर से विमानों की आवाजाही रोकने का फैसला लिया है. इसके लिए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी कर दिया गया है. इसका मकसद यह है कि आसमान पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का खतरा न हो.

किस समय नहीं उड़ेंगी फ्लाइट्स?

सरकारी आदेश के अनुसार, 21 से 26 जनवरी तक रोज सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक दिल्ली एयरस्पेस पूरी तरह बंद रहेगा. यानी करीब ढाई घंटे तक कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा और न ही कोई विमान दिल्ली में उतर पाएगा. इस दौरान फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे. हालांकि यह समय सीमित है, लेकिन इसका असर पूरे दिन की उड़ानों पर पड़ सकता है. कई फ्लाइट्स अपने तय समय से लेट हो सकती हैं या उनके शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है. इसलिए यात्रियों को यह समय जरूर याद रखना चाहिए और अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनानी चाहिए.

यात्रियों को हो सकती है परेशानी

दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है. यहां से रोज हजारों यात्री सफर करते हैं और सैकड़ों फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं. अब जब रोज ढाई घंटे का ब्रेक लगेगा, तो कई उड़ानों पर इसका असर दिखेगा. एविएशन कंपनी सिरियम के अनुसार, इन छह दिनों में 600 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं. कुछ फ्लाइट्स के समय बदले जा सकते हैं, तो कुछ को रद्द भी किया जा सकता है. ऊपर से जनवरी का महीना होने के कारण कोहरा भी बड़ी समस्या बना रहता है. ऐसे में देरी और कैंसिलेशन की संभावना और बढ़ जाती है. खासतौर पर जिन यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.

सफर से पहले क्या सावधानी रखें?

अगर आपने 21 से 26 जनवरी के बीच की तारीख में टिकट बुक किया है, तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें. एयरलाइन की तरफ से आने वाले मैसेज, ईमेल या कॉल को ध्यान से पढ़ें. कोशिश करें कि सामान्य समय से थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि किसी भी बदलाव का सामना आसानी से कर सकें. अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो उसके बीच में ज्यादा समय का अंतर रखें. इससे आपकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक रहेगी. गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए यह रोक जरूरी है.

