  • Republic Day 2026 High Alert For Delhi Up Rajasthan Punjab Terrorist May Attack

दिल्ली-NCR पर मंडरा रहा खतरा, गणतंत्र दिवस से पहले टारगेट कर सकते हैं आतंकी! अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Republic Day Alert: गणतंत्र दिवस 2026 से पहले दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. आतंकी संगठनों से संभावित खतरे के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया और निगरानी बढ़ा दी है.

Published date india.com Published: January 17, 2026 6:35 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
गणतंत्र दिवस 2026 से पहले दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों को आतंकवादियों के मद्देनजर अलर्ट पर रखा गया है. दरअसल, खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कुछ आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस या उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों वाले क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं. इसके तहत हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के NCR इलाकों, यूपी और राजस्थान में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके.

सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं?

एजेंसियों ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया. उत्तरी दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर 4 मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए, जिनमें ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख बाजार, परिवहन केंद्र और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे. इन अभ्यासों का उद्देश्य न केवल सुरक्षा बलों की तत्परता को परखना था, बल्कि जनता को संभावित खतरे के प्रति सतर्क और जागरूक करना भी था. ड्रिल में पुलिस कर्मियों ने आतंकवाद विरोधी उपायों को लागू करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने का अभ्यास किया.

संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी

गणतंत्र दिवस पर कोई बड़ी घटना न हो इसके लिए लाल किला, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इन जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और पैदल गश्त बढ़ाई गई है. साथ ही इन क्षेत्रों में सुरक्षा जांच और त्वरित प्रतिक्रिया टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना तुरंत किया जा सके.

लोगों को चौंकना रहने को कहा

हर टाइम अलर्ट रहना और सुरक्षा तैयारियों का मुख्य मकसद जनता और सुरक्षा एजेंसियों दोनों को सतर्क रखना है. खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि आतंकी संगठनों का खतरा वास्तविक है और नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी चाहिए. सुरक्षा बलों ने अपने नेटवर्क, मॉनिटरिंग सिस्टम और आपातकालीन प्रतिक्रिया की क्षमता को और मजबूत किया है, ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां

आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में इस बार 30 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा. जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, तकनीकी और विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाएंगी. झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र – आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी. इस परेड के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस करें और कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न हो.

