Hindi India Hindi

Republic Day 2026 India Display Of Strength On The Path Of Duty Chants Of Vande Mataram Echoing Fighter Jets Roaring In The Sky

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, धरती पर गूंज रहा वंदे मातरम का जयकारा, आसमान में फाइटर जेट की दहाड़

Republic Day Parade: कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का आगाज हो चुका है. इस समय भारत अपनी अनोखी विरासत की एक झलक पूरी दुनिया को दिखा रहा है. झांकी के दौरान वंदे मातरम की मधुर धुन लगातार सुनाई दे रही है, जो इस कार्यक्रम को बेहद मनमोहक बना रही है.

कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का आगाज हो चुका है.

Republic Day 2026: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर भारत की आना, बान और शान की झलक देखने को मिल रही है. भारत के शक्ति प्रदर्शन की गूंज देश के दुश्मनों को थर्राने के लिए काफी है. कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत तिरंगा फहराने के साथ हुई और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई. इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ. फिर सेना के तीनों अंग अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं. परेड की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जिसकी मधुर तान कार्यक्रम के दौरान लगातार सुनाई पड़ रही है. वहीं, आसमान में भारत के लड़ाकू विमान दहाड़ रहे हैं.

‘ध्रुव’ ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज

परेड की शानदार शुरुआत 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के चार एमआई-17 1वी (Mi-17 1V) हेलीकॉप्टरों द्वारा की गई. भारत के एमआई-17 1वी हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाते हुए कर्तव्य पथ पर पुष्प वर्षा की. इस ध्वज फॉर्मेसन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया. ध्वज फॉर्मेशन के बाद प्रहार फॉर्मेशन की भूमिका में सेना के ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा फहराते हुए अपनी हवाई ताकत दिखलाई.

77th #RepublicDay | Flower petals being showered at the Kartavya Path in Delhi by four Mi-17 1V helicopters of the 129 Helicopter Unit in the Dhwaj Formation. This formation of helicopters is led by Group Captain Alok Ahlawat (Source: DD) pic.twitter.com/KC6l2NKwKx — ANI (@ANI) January 26, 2026 इसके बाद यूरोपियन यूनियन का दस्ता कर्तव्य पथ पर शामिल हुआ. यूरोपियन यूनियन की सेना का प्रतिनिधित्व कर्नल साइमोन स्प्रुइट ने किया. वे परेड के दौरान जिप्सी में सवार रहे. वे ईयू के मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की जगह पर इस परेड में शामिल हुए. 77th #RepublicDay | The European Union (EU) contingent at the Kartavya Path in Delhi The European Union (EU) military representation is led by Colonel Frederik Simon Spruijt, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff (EUMS), on board a… pic.twitter.com/DI6gvXNGuY — ANI (@ANI) January 26, 2026

यूरोपियन यूनियन की ओर परेड पूरी करने के बाद 61वीं कैवेलरी ने अपने शौर्य का विहंगम प्रदर्शन किया. 61वीं कैवेलरी का नेतृत्व कैप्टन अहान कुमार ने किया. बता दें कि 61वीं कैवेलरी अपने शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी बड़े निष्ठा से बरकरार रखे हुए हैं.

77th #RepublicDay | 61st Cavalry Contingent is led by Captain Ahaan Kumar The 61st Cavalry is the only active horse cavalry regiment in the world, preserving the timeless traditions of valour, horsemanship, and gallantry (Source: DD) pic.twitter.com/BNmQ80y8Ly — ANI (@ANI) January 26, 2026

Add India.com as a Preferred Source

61वीं कैवेलरी के शौर्य प्रदर्शन के बाद कर्तव्य पथ पर हाई मोबिलिटी रिकॉनैसेंस व्हीकल (HMRV) को दिखाया गया, जो वाहन रडार और एंटी-ड्रोन गन से लैस है. यह ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाजों और ड्रोन को टार्गेट कर सकने में सक्षम है. बता दें कि साल 2023 में सेना में शामिल होने वाल यह HMRV को महिद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है.

भीष्म और अर्जुन टैंक ने बढ़ाई कर्तव्य पथ की शान

बता दें कि HMRV के प्रदर्शन के बाद कर्तव्य पथ की पावन भूमि पर भीष्म और अर्जुन टैंक के प्रदर्शन की बारी आई. नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) मार्क-2 को भी दिखाया गया. सेना द्वाका टैंकों के प्रदर्शित करने के बाद नौसेना की बारी. उन्होंने आईएनएस व्रिकांत की झलक दुनिया को दिखाया. इस परेड के दौरान वंदे मातरम की धुन लगातार गूंजती रही. इसी बीच में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की झांकियां बारी-बारी से लोगों के आंखों को सुखद एहसास दिलाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरी.

77th #RepublicDay | HIM Yodha, Bactrian Camel, Zaniskari pony, black kites (raptors) displayed during the Republic Day parade at the Kartavya Path in Delhi Five indigenous breed dogs-Mudhol Hound, Rampur Hound, Chippiparai, Kombai, and Rajapalayam-trained as attack and patrol… pic.twitter.com/kYgjTBKtNO — ANI (@ANI) January 26, 2026

इसके बाद बारी आई अनोखे पशु दल की, जो कर्तव्य पथ से गुजरे. इस दल में हिम दस्ते के साथ बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्करी पोनी और ब्लैक काइट्स (शिकारी पक्षी) की अनोखी झलक लोगों को दिखी. इस दल में भारतीय नस्ल के पांच कुत्ते, मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पिपराई, कोम्बाई और राजापालयम नजर आए. भारतीय नस्ल के डॉग्स को पेट्रोल डॉग्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है.