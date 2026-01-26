  • Hindi
  • India Hindi
  • Republic Day 2026 India Display Of Strength On The Path Of Duty Chants Of Vande Mataram Echoing Fighter Jets Roaring In The Sky

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, धरती पर गूंज रहा वंदे मातरम का जयकारा, आसमान में फाइटर जेट की दहाड़

Republic Day Parade: कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का आगाज हो चुका है. इस समय भारत अपनी अनोखी विरासत की एक झलक पूरी दुनिया को दिखा रहा है. झांकी के दौरान वंदे मातरम की मधुर धुन लगातार सुनाई दे रही है, जो इस कार्यक्रम को बेहद मनमोहक बना रही है.

Published date india.com Published: January 26, 2026 12:03 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Republic Day Parade 2026
कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का आगाज हो चुका है.

Republic Day 2026: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर भारत की आना, बान और शान की झलक देखने को मिल रही है. भारत के शक्ति प्रदर्शन की गूंज देश के दुश्मनों को थर्राने के लिए काफी है. कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत तिरंगा फहराने के साथ हुई और फिर 21 तोपों की सलामी दी गई. इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ. फिर सेना के तीनों अंग अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं. परेड की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जिसकी मधुर तान कार्यक्रम के दौरान लगातार सुनाई पड़ रही है. वहीं, आसमान में भारत के लड़ाकू विमान दहाड़ रहे हैं.

इसके बाद यूरोपियन यूनियन का दस्ता कर्तव्य पथ पर शामिल हुआ. यूरोपियन यूनियन की सेना का प्रतिनिधित्व कर्नल साइमोन स्प्रुइट ने किया. वे परेड के दौरान जिप्सी में सवार रहे. वे ईयू के मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की जगह पर इस परेड में शामिल हुए.

यूरोपियन यूनियन की ओर परेड पूरी करने के बाद 61वीं कैवेलरी ने अपने शौर्य का विहंगम प्रदर्शन किया. 61वीं कैवेलरी का नेतृत्व कैप्टन अहान कुमार ने किया. बता दें कि 61वीं कैवेलरी अपने शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी बड़े निष्ठा से बरकरार रखे हुए हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

61वीं कैवेलरी के शौर्य प्रदर्शन के बाद कर्तव्य पथ पर हाई मोबिलिटी रिकॉनैसेंस व्हीकल (HMRV) को दिखाया गया, जो वाहन रडार और एंटी-ड्रोन गन से लैस है. यह ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाजों और ड्रोन को टार्गेट कर सकने में सक्षम है. बता दें कि साल 2023 में सेना में शामिल होने वाल यह HMRV को महिद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है.

भीष्म और अर्जुन टैंक ने बढ़ाई  कर्तव्य पथ की शान

बता दें कि HMRV के प्रदर्शन के बाद कर्तव्य पथ की पावन भूमि पर भीष्म और अर्जुन टैंक के प्रदर्शन की बारी आई. नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) मार्क-2 को भी दिखाया गया. सेना द्वाका टैंकों के प्रदर्शित करने के बाद नौसेना की बारी. उन्होंने आईएनएस व्रिकांत की झलक दुनिया को दिखाया. इस परेड के दौरान वंदे मातरम की धुन लगातार गूंजती रही. इसी बीच में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की झांकियां बारी-बारी से लोगों के आंखों को सुखद एहसास दिलाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरी.

इसके बाद बारी आई अनोखे पशु दल की, जो कर्तव्य पथ से गुजरे. इस दल में हिम दस्ते के साथ बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्करी पोनी और ब्लैक काइट्स (शिकारी पक्षी) की अनोखी झलक लोगों को दिखी. इस दल में भारतीय नस्ल के पांच कुत्ते, मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पिपराई, कोम्बाई और राजापालयम नजर आए. भारतीय नस्ल के डॉग्स को पेट्रोल डॉग्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.