Republic Day 2026 Indias Military Strength Will Be Showcased On Kartavya Path With Cultural And Historical Heritage

Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगी देश की ताकत, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत का होगा अद्भुत प्रदर्शन, जानिए परेड में क्या-क्या होगा



Republic Day 2026: देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. स मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार परेड होगी. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी सुबह 10.30 बजे से होगी. समारोह की शुरुआत 100 कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से होगी जिसमें अलग-अलग राज्यों की झलक दिखेगी. कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन तो होगा ही साथ ही सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत की झांकियां भी देखने को मिलेंगी. इस बार यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयेन मुख्य अतिथि होंगे.

कार्यक्रम की शुरुआत कब और कैसे

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी सुबह 10.30 बजे से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. उसके बाद वे कर्तव्य पथ पर परेड देखेंगे. राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान पारंपरिक बग्घी में आएंगे. फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होगा.

इस बार परेड में भारतीय सेना का युद्ध वाला रूप खास तौर पर दिखाया जाएगा. टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, और रोबोटिक डॉग्स—यह सब कुछ परेड में नजर आएगा. एक खास झांकी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी. इस बार सेना परेड में बैटल ऐरे यानी रणभूमि व्यूह रचना प्रदर्शित करेगी. जंग के वक्त सेना कैसे आगे बढ़ती है, कैसे हमला करती है और कैसे दुश्मन को जवाब देती है, सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा.

कुल 30 झांकियां होंगी

परेड में देश के 17 विभिन्न राज्यों और 13 मंत्रालयों की कुल 30 झांकियां होंगी. अनेक झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा. गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल करीब 10,000 खास मेहमान बुलाए गए हैं.

वायुसेना का फ्लाई पास्ट गणतंत्र दिवस समारोह में वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस बार बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. वायुसेना के फाइटर जेट फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान में ‘सिंदूर’ फॉर्मेशन बनाएंगे. इस फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 मिग 29, दो सुखोई-30 और एक जैगुआर विमान नजर आएगा. 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना के कुल 29 विमान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में नजर आएंगे. इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर शामिल हैं. इसके अलावा वायुसेना के फाइटर जेट गणतंत्र दिवस समारोह में प्रहार, गरुड़ अर्जन, वरुणा, वजरंग और विजय फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे.

स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन

गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा. इन प्रमुख प्रणालियों में लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है. डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लॉन्चर सहित लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन करेगा. यह अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है.