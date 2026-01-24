  • Hindi
नोएडावासियों के लिए बड़ी खबर! गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने जारी की एडवायडजरी, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी डिटेल

Noida Traffic Advisory: नोएडा में रहने वालों के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. ऐसे में घर से निकलने से पहले पूरी रूट की जानकारी जरूर लें ले.

Published date india.com Published: January 24, 2026 4:31 PM IST
Noida Police Issue new Traffic Advisory For vehicles going to Delhi

Noida Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस के मौके नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है. 26 जनवरी को लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के अनुसार 25 जनवरी 2026 की रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी को कार्यक्रम समाप्त होने तक दिल्ली की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इसमें भारी, मध्यम और हल्के सभी प्रकार के मालवाहक वाहन शामिल हैं. इसमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को इस रोक से छूट दी गई है. वाहन चालकों से अपील की गई है की वो घर से निकलने से पहले एडवाइजरी को पूरी तरह से पढ़ कर ही निकलें.

दिल्ली जानें के लिए रूट डायवर्जन

चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है. चिल्ला रेड लाइट से जाने वाले वाहन यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से अपनी मंजिल तक जा सकते हैं. इसी तरह डीएनडी टोल प्लाजा से दिल्ली जाने वाले वाहन भी यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कालिंडी कुंज से दिल्ली जानें वाले ध्यान दें

कालिंदी कुंज यमुना बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से मोड़ा जाएगा. ये वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर जाएंगे. वहीं यमुना एक्सप्रेस-वे से होकर आने वाले वाहनों के लिए भी खास रूट तय किए गए हैं. ये वाहन फलैदा कट और बुपुरा से सर्विस रोड होते हुए गलगोटिया, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, पुस्ता तिराहा, होंडा सीएल चौक और कस्बा कासना से गुजरते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर पहुंचेंगे.

ट्रैफिक से जुड़ी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें

इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले वाहनों को जीरो पॉइंट से परीचौक की ओर मोड़ा जाएगा और फिर उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से आगे भेजा जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील बताए गए वैकल्पिक रास्तों का ही इस्तेमाल करें. इससे किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सकता है. यदि ट्रैफिक से जुड़ी कोई समस्या आती है तो लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

