Republic Day 2026 Parade Live Streaming Time Details

Republic Day 2026: कितने बजे शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड? कहां देखें लाइव- जानें पूरा शेड्यूल

Republic Day 2026 Parade Timing: नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली इस ऐतिहासिक परेड में भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिलेगा.

Image- PTI

Republic Day 2026: भारत आज यानी 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मना रहा है. यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था.

इस विशेष अवसर का मुख्य आकर्षण नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड होती है. यह परेड न केवल भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता की अनूठी झलक भी पेश करती है.

समारोह की शुरुआत और मुख्य कार्यक्रम

गणतंत्र दिवस की सुबह बेहद खास होती है. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी. इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी.

परेड का समय और स्थान

ये परेड नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, इंडिया गेट पर होगी. परेड शुरू होने का समय सुबह 9:30 बजे है. कड़ाके की ठंड के बावजूद, हर साल लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इंडिया गेट पहुंचते हैं. जो लोग वहां नहीं जा पाते, वे घर बैठे टीवी या इंटरनेट के माध्यम से इस भव्यता का आनंद लेते हैं.

लाइव प्रसारण कब-कहां देखें?

अगर आप परेड का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं. टीवी पर दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 8:00 बजे से ही लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी. इसके अलावा, देश के सभी निजी समाचार चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा.

इसके अलावा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर आप एचडी क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों और प्रेस सूचना ब्यूरो के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसे लाइव देखा जा सकता है.

गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी को एक सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया है.

प्रमुख रूटों पर तलाशी अभियान

परेड मार्ग और उसके आस-पास के इलाकों, विशेष रूप से ITO के पास सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है. चूंकि यह परेड का मुख्य रूट है, इसलिए यहां हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है.

बॉर्डर पर थ्री-लेयर सुरक्षा

दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चिल्ला बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाकों में तीन स्तर की बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो.