  • Hindi
  • India Hindi
  • Republic Day 2026 Vande Mataram Theme Rafale Flypast Kartavya Path Grand Celebration India

जमीन पर वंदे मातरम तो आसमान में गूंजेगा राफेल की दहाड़. जानिए कैसा होगा इस बार का गणतंत्र दिवस

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस 2026 का समारोह इस बार बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है. जानिए इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कैसा होने वाला है.

Published date india.com Published: January 16, 2026 11:12 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Republic Day 2026
Republic Day 2026

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस 2026 का समारोह इस बार बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है. कर्तव्य पथ पूरी तरह सजकर तैयार है और हर तरफ देशभक्ति का माहौल होगा. इस साल सरकार ने गणतंत्र दिवस की थीम ‘वंदे मातरम्’ रखी है, जो पूरे देश को एकता और गर्व की भावना से जोड़ देगी. समारोह में हर कार्यक्रम, हर झांकी और हर प्रस्तुति भारत माता के सम्मान और आजादी के संघर्ष को समर्पित होगी. हवा में गूंजता ‘वंदे मातरम्’ और लोगों के दिलों में भरा जोश इस दिन को यादगार बना देगा. परेड की शुरुआत 100 सांस्कृतिक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति से होगी, जो देश की विविध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाएंगे. यह दृश्य हर भारतीय को गर्व से भर देगा और देश के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करेगा.

झांकियों में दिखेगा भारत का गौरव

इस बार कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकलेंगी, जिनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां उनकी संस्कृति, परंपरा और विरासत को दिखाएंगी. वहीं 13 मंत्रालयों और सरकारी सेवाओं की झांकियां भारत की प्रगति, तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाएंगी. खास बात यह है कि इनमें से 6 झांकियां पूरी तरह ‘वंदे मातरम्’ थीम पर आधारित होंगी. ये झांकियां स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और भारत माता के प्रति समर्पण को दर्शाएंगी. हर झांकी में देश के इतिहास और भविष्य की झलक मिलेगी. रंग-बिरंगे परिधान, पारंपरिक नृत्य और आकर्षक झांकी डिजाइन लोगों का दिल जीत लेंगे. यह परेड सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा को दिखाने का मंच बनेगी.

आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना

जब राफेल, सुखोई-30 और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. इस बार फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30, पी-8आई, सी-130 सुपर हरक्यूलिस, सी-295, अपाचे और एलसीएच (प्रचंड) जैसे हेलिकॉप्टर और विमान अलग-अलग फॉर्मेशन में नजर आएंगे. यह दृश्य भारत की वायुसेना की ताकत और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा. जमीन पर भी सेना की ताकत दिखेगी. परेड में आधुनिक हथियार, नए सर्विलांस ड्रोन और युद्ध उपकरण शामिल होंगे. लद्दाख स्काउट्स, भैरव दस्ता और पशु दस्ता खास आकर्षण रहेंगे, जिसमें जांस्कर पोनी, ऊंट और डॉग स्क्वॉड शामिल होंगे. कुल 18 मार्चिंग कंटिन्जेंट और 13 बैंड परेड में हिस्सा लेंगे.

126 शहरों में बजेगा ‘वंदे मातरम्’

गणतंत्र दिवस का यह जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. 19 से 26 जनवरी तक देश के 126 शहरों के 234 स्थानों पर मिलिट्री बैंड परफॉर्मेंस होंगी. हर जगह ‘वंदे मातरम्’ की धुन सुनाई देगी और देशभक्ति का संदेश फैलेगा. बीटिंग रिट्रीट समारोह में भी इसी धुन पर बैंड प्रस्तुति देंगे. कर्तव्य पथ को थीम के अनुसार फूलों से सजाया जाएगा और बड़ी स्क्रीन पर देशभक्ति से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे. यह पूरा आयोजन भारत की एकता, ताकत और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएगा. गणतंत्र दिवस 2026 हर भारतीय के दिल में देशप्रेम की नई ऊर्जा भरने वाला होगा और यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.