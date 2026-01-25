पद्म पुरस्कार 2026: इन 45 गुमनाम नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, सरकार ने जारी की लिस्ट

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले, इस साल के पद्म पुरस्कारों की एक अस्थायी सूची जारी की गई है, ऐसा सूत्रों का कहना है. माना जा रहा है कि इस सूची में शामिल लोग अलग-अलग क्षेत्रों में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. ये पुरस्कार विजेता देश के विभिन्न हिस्सों से हैं, जिनमें दूरदराज और पिछड़े इलाके भी शामिल हैं. इनमें से कई लोग दशकों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. उनका योगदान स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक कला व संस्कृति को बचाने जैसे क्षेत्रों में रहा है. इनमें से कई लोग हाशिए पर रहने वाले समुदायों से भी आते हैं. इन पुरस्कारों का मकसद “गुमनाम नायकों” को सम्मान देना है, यानी ऐसे लोगों को जो बिना ज़्यादा पहचान के समाज के लिए लगातार अच्छा काम करते रहे हैं. आधिकारिक सूची की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की जाएगी,
पद्म पुरस्कार पाने वालों की पूरी लिस्ट-
- अंके गौड़ा
- आर्मिडा फर्नांडिस
- भगवानदास रायकर
- भिकलिया लडक्या धिंडा
- बृज लाल भट्ट
- बुधरी ताती
- चरण हेम्ब्रम
- चिरंजी लाल यादव
- धार्मिकलाल चुनीलाल पंड्या
- गफरुद्दीन मेवाती जोगी
- हेली वार
- इंदरजीत सिंह सिद्धू
- के. पाजनिवेल
- कैलाश चंद्र पंत
- खेम राज सुंद्रियाल
- कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी
- कुमारस्वामी थंगराज
- महेंद्र कुमार मिश्रा
- मीर हाजीभाई कासंभाई
- मोहन नागर
- नरेश चंद्र देव वर्मा
- निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
- नूरुद्दीन अहमद
- ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथन
- पद्मा गुरमेट
- पोखिला लेकथेपी
- पुन्नियमूर्ति नटेसन
- आर. कृष्णन
- रघुपत सिंह
- रघुवीर तुकाराम खेड़कर
- राजस्थापति कलियप्पा गौंडर
- रामा रेड्डी ममिडी
- रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले
- एस. जी. सुशीलम्मा
- संग्युसांग एस. पोंगेनर
- शफी शौक
- श्रीरंग देवाबा लाड
- श्याम सुंदर
- सिमांचल पात्रो
- सुरेश हनगावडी
- तगा राम भील
- तेची गुबिन
- तिरुवारूर भक्तवत्सलम
- विश्व बंधु
- युमनाम जत्रा सिंह
