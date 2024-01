Republic Day 2024: धनुष-बाण लिए दिखेंगे रामलला... परेड में सबसे खास होगी ये झांकी

Ramlalla Tableau Republic Day 2024: 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजे थे. इसके बाद से पूरे देश में राम नाम का जाप हो रहा है. राजधानी दिल्ली में भी आज 26 जनवरी को होने वाली परेड में रामलला की झांकी निकलने वाली है. थोड़ी ही देर में रिपब्लिक डे परेड शुरू होगी. इसमें उत्तर प्रदेश की खास झांकी देखने को मिलेगी. लोग इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

झांकी को आगे से पूरी तरह मंदिर की तरह सजाया गया है. भगवान राम एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए खड़ी मुद्रा में दिखेंगे. न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी वीडियो भी शेयर की थी. इसमें साफ देखा जा सकता है कि झांकी कितनी भव्य तरह से सजाई गई है.

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक उत्साह का अनूठा मिश्रण प्रदर्शित किया जाएगा. जो अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का भी प्रतीक होगा. राम लला की मूर्ति को दर्शाने वाली विशेष झांकी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाएगी.

#WATCH | Uttar Pradesh’s special tableau depicting an idol of Ram Lalla will be showcased for the Republic Day Parade 2024. pic.twitter.com/8Ew6Oxp0NL

— ANI (@ANI) January 23, 2024