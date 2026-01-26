By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आई सिनेमा वाली झांकी, किसने तैयार किया डिजाइन-किसने दी आवाज? जान रह जाएंगे दंग
Bharat Gatha: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से भारत गाथा नामक झांकी निकाली गई, जो भारतीय सिनेमा के गौरवान्वित इतिहास को दिखाती हैं. भारत गाथा को फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने डिजाइन किया है.
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर पहली बार सिनेमा वाली झांकी पेश की गई. भारत गाथा नामक ये झांकी भारत के सिनेमा के इतिहास को बताती है. इसे कर्तव्य पथ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से निकाला किया गया. इस वजह से इस बार का रिपब्लिक डे परेड ना केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि इसमें भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के गौरवशाली इतिहास की एक शानदार झलक भी दिखाई पड़ी.
किसने तैयार किया डिजाइन-किसने दी आवाज?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पेश की गई झांकी को फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) ने डिजाइन किया है. इस झांकी में विजुअल ग्रैंड्योर के साथ-साथ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) की सुरीली आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
✦ @MIB_India‘s tableau, “Bharat Gatha: Shruti, Kriti, Drishti,” presents a powerful visual narrative of India’s civilisational journey in storytelling, from ancient oral traditions to its emergence as a global content and media powerhouse
✦ The tableau reflects the spirit of… pic.twitter.com/LZ8hZGiS72
— PIB India (@PIB_India) January 26, 2026
बता दें कि इतिहास में पहली बार किसी फिल्म निर्देशक ने गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) को रिप्रेजेंट किया है. संजय लीला भंसाली की झांकी की थीम में भारत गाथा (Bharat Gatha) थी. भारत गाथा में सिनेमा को ऐसे माध्यम के तौर पर दिखाया गया है जो देश की कहानियों, सोच और भावनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है. इस जिसमें भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के सफर को कलात्मक रूप से दिखाया गया. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक झांकी निकालने के बाद संजय लीला भंसाली ने कहा कि फिल्म फ्रेटरनिटी को रिप्रजेंट करना उनके लिए बेहद गौरव की बात है. भारत गाथा के जरिए पुरानी कहानियों को दोबारा कहने का प्रयास किया है.
