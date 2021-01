Republic Day: भारत आज 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न में डूबा हुआ है. आज राजपथ पर भारत की शक्ति से दुनिया रूबरू होगी. ऐसे में गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. जय हिंद. Also Read - Happy Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस परेड पर दिखेगी भारत की आन-बान और शान, राजपथ पर पहली बार होंगे ये काम

बता दें कि इस बार का रिपब्लिक डे परेड काफी खास होने वाला है क्योंकि इस बार लड़ाकू विमान राफेल राजपथ पर अपना दमखम दिखाने वाला है. साथ ही किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली पर भी लोगों की नजर टिकी होंगी.

देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद!

Wishing all the people of India a Happy #RepublicDay. Jai Hind!

