Republic Day Parade: दिल्ली में शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में नारी शक्ति देखने को मिली. पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में ऑल वुमेन ट्राई-सर्विस टीम ने हिस्सा लिया. स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने परेड में भारतीय वायु सेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व किया. वायुसेना के मार्चिंग दल के अलावा, अग्निवीर वायु (महिला) की त्रि-सेवा टुकड़ी ने परेड में भाग लिया.

भारतीय वायुसेना की पंद्रह महिला पायलटों ने भी हवाई फ्लाई-पास्ट में हिस्सा लिया, जिसमें तेजस और एसयू 30 एमकेआई लड़ाकू जेट के साथ-साथ हाल ही में शामिल सी-295 परिवहन एयरक्राफ्ट भी शामिल थे. परेड में स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर के साथ तीन महिला अतिरिक्त अधिकारी मौजूद थीं- स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल.

हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली रश्मि ठाकुर ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा था कि मैं वास्तव में अभिभूत हूं. यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण होगा. फाइटर कंट्रोलर रश्मि ठाकुर ने , ‘मुझे 20 जून 2015 को कमीशन दिया गया था. तब से, भारतीय वायुसेना ने मुझे सभी अवसर दिए हैं. इसलिए यह बहुत संतोषजनक रहा है, लेकिन साथ ही बहुत चुनौतीपूर्ण भी है.’

#WATCH | Indian Air Force marching contingent led by Squadron Leader Rashmi Thakur with Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Ahluwalia and Flight Lieutenant Kirit Rohil. #RepublicDay2024

