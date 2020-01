नई दिल्लीः कुछ ही दिन में पूरे देश में गणतंत्र दिवस(Republic Day) मनाया जाएगा और इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी हैं. अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो हमेंशा ही यहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस दोनों ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस बार के गणतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हमेशा की तरह थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस बार पीएम मोदी गणतंत्र दिवस के मौके इंडिया गेट(India Gate) पर स्थित अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण नहीं करेंगे. ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री द्वारा यह किया जाएगा. पीएम ही नहीं बल्कि सीडीएस और तीनो सेनाओं के प्रमुख भी अमर जवान ज्योति पर पुष्प और माला नहीं चढ़ाएंगे.

आपको बता दें कि हमेशा यह परंपार रही है कि पीएम मोदी और सभी सेनाओं के सेना प्रमुख गणतंत्र दिवस के मौके पर अमर जवान ज्योति पहुचंते हैं और वहां शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं और इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम होता होता है. लोगों को इस बार यह नहीं देखने को मिलेगा. इस बार पीएम मोदी पहली बार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (National War Memorial) में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगें.

Republic Day deputy parade commander Major General Alok Kakkar: This year, for the first time Prime Minister Narendra Modi will lay wreath at the National War Memorial where he would be received by the Chief of Defence Staff and the three services chiefs. pic.twitter.com/eWXHcwpNNe

