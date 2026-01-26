  • Hindi
Republic Day: कर्तव्‍य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की कमान कौन संभालेगा? कितने मिनट तक चलेगा कार्यक्रम, जानिए 10 खास बातें

Republic Day parade: 77वें रिपब्लिक डे परेड में वंदे मातरम की 150 साल की गौरवमयी गाथा, विशेष पशु दल, भारत गाथा की झांकी, सेना के विभिन्न अंगों के परेड का नेतृत्व करती महिलाओं की झलक दिखेगी, जो इसे और भी खास बनाती हैं.

Republic Day Parade:  77वें गणतंत्र दिवस का आगाज हो चुका है. देश के हर कोने से लोग कर्तव्य पथ पहुंच चुके हैं और बेसब्री से भारत की गौरवमयी इतिहास की झलकियां देखने का इंतजार कर रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूरोपियन यूनियन से आए मुख्य अतिथि सहित देश के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. लोग भी भारत की गौरवमयी सेना के परेड देखने को भी उत्सुक हैं. कर्तव्य पथ पर लोगों को सेना का परेड दस बजकर 30 मिनट पर देखने को मिलेगा और यह पूरा कार्यक्रम 90 मिनट तक चलेगा. इस दौरान लोग 21 तोपों की सलामी का नजारा भी अपनी आंखों से देख सकेंगे. आइये जानते हैं 77वें रिपब्लिक परेड से जुड़ी 10 खास बातें…

कैसे होगा परेड का कार्यक्रम?

गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी. समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचने से होगी, जहां वे शहीद नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि, यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ पारंपरिक बग्गी में सलामी मंच पर पहुंचेंगे, जिनकी सुरक्षा राष्ट्रपति के अंगरक्षक करेंगे. परंपरा के अनुसार, तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान होगा और स्वदेशी 105 मिमी हल्की फील्ड तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. परेड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार (दिल्ली एरिया के जीओसी) संभालेंगे, जबकि मेजर जनरल नवराज ढिल्लों सेकंड-इन-कमांड होंगे. आखिर में सर्वोच्च पुरस्कार विजेताओं की परेड होगी, जिसमें परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर (मानद कप्तान), सेवानिवृत योगेन्द्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार शामिल है. इनके साथ अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सी.ए. पिथावालिया (सेवानिवृत्त) और कर्नल डी. श्रीराम कुमार भी मौजूद रहेंगे.

परेड प्रैक्टिस के दौरान की झलक

10 प्वाइंट्स में जानें परेड की खासियत

आज 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में ऐतिहासिक है. 10 प्वाइंट्स में जानते हैं इसकी खास बातें;

  1. वंदे मातरम के 150 साल की यात्रा: परेड के दौरान लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा दिखाई जाएगी. इस बार रिपब्लिक डे परेड थीम में वंदे मातरम की यात्रा के साथ आत्मनिर्भर भारत भी है.
  2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत गाथा की झांकी पेश की. इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है. और इसमें श्रेया घोषाल ने भी एक गीत गाया है.
  3. दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की अद्भूत झलक: ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना जल, थल और नभ सेना अपनी आपसी तालमेल और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगी.
  4. परेड में का हिस्सा बनेगा खास पशु दल: पहली बार भारतीय सेना के डॉग्स इस परेड में खोजी पशु दल के रूप में शामिल होंगे. इस पशु दल में जांस्करलपोनी (Zanskar Ponies), बैक्ट्रियन ऊंट, शिकारी पक्षी (रैप्टर्स) और सेना के कुत्तों के दस्ते को शामिल किया गया है.
  5. यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता चीफ गेस्ट: 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दो बड़े लीडर पहली बार भारत के चीफ गेस्ट बने हैं. ये दो गेस्ट उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं.
  6. भैरव कमांडो की पहली परेड: भारतीय सेना की नवगठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन की यह पहली मार्च होगी. यानि अपने गठन के बाद वह पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे.
  7. अलग दिखेगा परेड: इस बार सेना पहले की तरह परेड करने की जगह फेज्ड बैटल एरे की तरह मार्च करेगी. यानि वह युद्ध में जैसे अपने दुश्मनों पर हमला करती है, ठीक उसी तरह वह मार्च करेगी.
  8. महिला शक्ति का नेतृत्व: इस बार CRPF महिला अधिकारी सिमरन बाला, 140 से अधिक पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी. वहीं, आसमान में कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए विमानन स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी.
  9. स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन: इस गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र (Suryastra) को दिखाया जाएगा, जो 300 किमी की दूरी तक अपने दुश्मन को मार सकने में सक्षम है.
  10. इस रिपब्लिक डे परेड में रोबोटिक कुत्तों और स्वार्म ड्रोन की झांकी भी देखने को मिलेगी.

