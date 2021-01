Republic Day Tractor Rally LIVE: देश आज अपना 72 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है और आज दिल्ली पुलिस के सामने पहली बार बड़ी चुनौती है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच एक तरफ दिल्ली के राजपथ से रिपब्लिक डे परेड निकलेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. Also Read - Delhi Traffic on 26th January Farmers Tractor rally: किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते बदले कई रूट, जानिए दिल्ली में किन रोड से करें एंट्री और कहां जाने से बचें

गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. Also Read - Kisan Andolan: कब खत्म होगा किसानों का आंदोलन? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया यह जवाब...

राजपथ से नैशनल स्टेडियम तक जाएगी रिपब्लिक डे परेड इस बार रिपब्लिक डे की परेड विजय चौक से शुरू होकर नैशनल स्टेडियम तक ही जाएगी जबकि हर बार रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी. आज रिपब्लिक डे परेड के जरिए दुनिया को भारत की ताकत, संस्कृति और अनेकता में एकता की झलक दिखाई देगी. Also Read - Kisan Andolan: मुंबई रैली में गरजे शरद पवार, पीएम मोदी से पूछा, क्या ये किसान पाकिस्तान के हैं?

Delhi: Security heightened at Connaught Place and Mother Teresa Crescent Marg on #RepublicDay pic.twitter.com/vZ6rtv1CtZ

