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आरक्षण पर NDA में दो फाड़! चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में ठनी, जानिए क्या है पूरा मामला

आरक्षण के मुद्दे पर NDA में विवाद बढ़ गया है. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने-सामने हैं. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से इस्तीफा मांगा है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 29, 2026, 10:35 PM IST
NDA clash, Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi
आरक्षण पर NDA में दो फाड़ (Image: IANS)

आरक्षण के मुद्दे पर NDA के दो सहयोगी दलों के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने-सामने हैं. विवाद की शुरुआत मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की आरक्षण नीति में बदलाव की मांग से हुई. इसके बाद चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी. चिराग ने कहा कि अगर मांझी SC आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप-कोटा की बात करते हैं, तो उन्हें पहले केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना चाहिए. उन्होंने मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे की मांग भी की. दोनों नेता केंद्र और बिहार में NDA के सहयोगी हैं, इसलिए इस विवाद ने गठबंधन की राजनीति को लेकर भी चर्चा बढ़ा दी है.

HAM ने की आरक्षण के अंदर उप-कोटे की मांग

विवाद की शुरुआत HAM की ओर से SC और ST आरक्षण के अंदर उप-कोटा देने की मांग से हुई. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आरक्षण का फायदा समाज के सबसे कमजोर और लंबे समय से पीछे रह गए लोगों तक भी पहुंचना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है. पार्टी सिर्फ आरक्षण के फायदे को ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की बात कर रही है. HAM का कहना है कि दलित समाज के कुछ समुदायों को आरक्षण का फायदा ज्यादा मिला है, जबकि कई दूसरे समुदाय अभी भी पीछे हैं. जीतन राम मांझी मुशहर समाज से आते हैं, जिसे दलित समाज के सबसे पिछड़े समूहों में गिना जाता है. संतोष सुमन ने दावा किया कि उनके समुदाय से अभी तक कोई व्यक्ति IAS अधिकारी नहीं बन पाया है.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी जुड़ा है मामला

आरक्षण को लेकर यह बहस 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद भी चर्चा में रही है. कोर्ट ने राज्यों को SC और ST वर्ग के अंदर अलग-अलग समूह बनाकर आरक्षण का फायदा देने की अनुमति दी थी. इसका मकसद उन समुदायों तक आरक्षण का फायदा पहुंचाना है, जो इन वर्गों में भी सबसे ज्यादा पीछे हैं. हाल में SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसमें मांग की गई है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण के फायदे से बाहर किया जाए. हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि SC और ST पर क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं किया जा सकता. फिलहाल क्रीमी लेयर की व्यवस्था OBC आरक्षण में लागू है.

चिराग पासवान ने मांझी से मांगा इस्तीफा

चिराग पासवान ने HAM की मांग का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर जीतन राम मांझी SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात करते हैं, तो उन्हें पहले खुद आरक्षण का फायदा छोड़ना चाहिए. चिराग ने मांझी से केंद्रीय मंत्री पद और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन से बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की. चिराग की पार्टी LJP (रामविलास) पहले से ही SC आरक्षण में उप-कोटे का विरोध करती रही है. उनका कहना है कि संविधान में SC आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटने की व्यवस्था नहीं है. चिराग ने यह भी कहा कि उप-कोटा या क्रीमी लेयर से दलित समाज में बंटवारा बढ़ सकता है और सामाजिक न्याय का मकसद कमजोर हो सकता है.

मांझी का पलटवार, बोले- गरीबों के लिए जरूरी है बदलाव

चिराग पासवान के बयान पर जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया. गया में उन्होंने कहा कि चिराग के रुख से गरीब और जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का फायदा मिलने में परेशानी हो सकती है. मांझी ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए आरक्षण के अंदर ज्यादा जरूरतमंद समुदायों के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने चिराग पर गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप लगाया. मांझी ने यहां तक कहा कि अगर चिराग को गरीब लोगों की चिंता नहीं है, तो उन्हें पहले खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं के बीच बढ़ता विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब यह मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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