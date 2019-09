नई दिल्ली: अमेरिका की करीब एक सप्ताह की यात्रा के बाद शनिवार को स्वदेश लौटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किये जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों में विश्व मंच पर भारत के लिए प्यार और उत्साह काफी बढ़ा है. मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ह्यूस्टन में प्रवासी भारतीयों के भव्य कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट दोनों पहुंचे. इस दौरान जिस तरह से अमेरिका में भारतीय समुदाय ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी, वह बहुत बड़ी बात थी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं संयुक्त राष्ट्र गया था. मैं अब भी संयुक्त राष्ट्र गया. इन पांच सालों में मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा. भारत के प्रति सम्मान, भारत के प्रति उत्साह बहुत बढ़ा है. यह 130 करोड़ भारतीयों की वजह से है. मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के लांच पैड पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक को यह कहते हुए याद किया कि तीन साल पहले इस दिन वह सारी रात नहीं सोए और फोन की घंटी के बजने का इंतजार करते रहे.

अमेरिका की यात्रा से लौटे पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि वह दिन भारत के बहादुर सैनिकों की जीत का प्रतीक था जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और भारत का सिर ऊंचा किया. प्रधानमंत्री शनिवार रात को अमेरिका की यात्रा से यहां लौटे. अमेरिका में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा और ‘हाउडी मोदी’ समेत कई कार्यक्रमों को संबोधित किया. भाजपा ने पालम टेक्निकल एरिया के बाहर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया. वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे.

