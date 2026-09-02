कौन हैं जितेंद्र मिश्रा, जो बनाए गए अयोध्या के राम मंदिर के पहले CEO? ऑपरेशन सिंदूर से खास कनेक्शन

यूपी के देवरिया के रहने वाले पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड को लीड किया था. उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट लिया.

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एयर चीफ मार्शल रहते हुए जितेंद्र मिश्रा का नाम ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान सैन्य घटनाक्रम पर उनकी टिप्पणियों के कारण भी सामने आया.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के करीब 3 महीने बाद पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO का ऐलान हो चुका है. पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO बनाए गए हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार (2 सितंबर 2026) को अहम बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लगाई. इससे पहले CEO के लिए पूर्व IPS और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने जितेंद्र मिश्रा के नाम पर अंतिम मुहर लगाई. आइए जानते हैं कौन हैं राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO और उनका ऑपरेशन सिंदूर से क्या कनेक्शन है?

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कौन हैं जितेंद्र मिश्रा?

जितेंद्र मिश्रा पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं. वो 6 दिसंबर 1986 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए. उनके पास 3,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है.

जितेंद्र मिश्रा ने 18 से ज्यादा टाइप के फाइटर, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलिकॉप्टर उड़ाए हैं.

उन्होंने फाइटर कॉम्बेट लीडर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी रहे हैं.

उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, अमेरिका के एयर कमांज एंड स्टाफ कॉलेज और ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से ट्रेनिंग ली है.

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पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख रहे

1 जनवरी 2025 को जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड(WAC) के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी प्रमुख का पद संभाला. यह कमान भारत के पश्चिमी मोर्चे और पाकिस्तान से लगती सीमा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा की जगह ली थी. इससे पहले जितेंद्र मिश्रा डिप्टी चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ(ऑपरेशंस) और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डॉक्टरिन ऑर्गनाइजेशन एंड ट्रेनिंग) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे.

करगिल युद्ध से भी रहा है कनेक्शन

पूर्व एयर चीफ मार्शल के करियर की एक अहम उपलब्धि करगिल युद्ध के दौरान मिराज-2000 पर लेजर गाइडेड बॉम्ब को ऑपरेशनल करने वाली टीम का हिस्सा होना है. इन हथियारों का इस्तेमाल टाइगर हिल और मुंथो ढालो जैसे टारगेट पर हमलों में किया गया था. उन्होंने 2010 में ऑपरेशन गरुड़ में भी भारतीय वायुसेना टीम को लीड किया था.

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ऑपरेशन सिंदूर में रही खास भूमिका

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने PoK में 6-7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. एयर चीफ मार्शल रहते हुए जितेंद्र मिश्रा का नाम ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान सैन्य घटनाक्रम पर उनकी टिप्पणियों के कारण भी सामने आया. अगस्त 2026 में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों की भूमिका और उनके प्रदर्शन पर भी बात की थी.

उन्हें भारत के शीर्ष सैन्य सम्मानों में शामिल सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (SYSM),अति विशिष्ट सेवा मेडल(AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल(VSM) से सम्मानित किया गया. करीब 39 साल तक सेना में सेवा के बाद जितेंद्र मिश्रा 30 अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए.

राम मंदिर CEO के लिए 16 लोगों के इंटरव्यू हुए थे

CEO पद के लिए 5585 लोगों ने आवेदन किया था. इनमें से 16 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इन 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ.हर कैंडिडेट का इंटरव्यू 40 से 50 मिनट तक चला. रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी इंटरव्यू पैनल में शामिल रहे. इसके बाद सर्च कमिटी ने तीन लोगों के नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंपे थे.

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