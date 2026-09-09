'पोस्टमॉर्टम के समय सुंदर महिलाओं के साथ होता है गलत काम...' कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है. सेमरिया सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अस्पताल की मोर्चरी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि पोस्टमार्टम के दौरान अगर मृत महिला के परिजन मौजूद नहीं रहते, तो शव के साथ दुष्कर्म जैसी घटना हो सकती है. विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया है.
विधायक अभय मिश्रा ने यह बयान उस समय दिया, जब संजय गांधी अस्पताल में गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उनके गर्भस्थ बच्चे की मौत को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर सवाल उठाए. विधायक ने दावा किया कि उन्हें करीब दो साल पहले एक व्यक्ति से ऐसी कथित घटना के बारे में जानकारी मिली थी. उनके मुताबिक, उस व्यक्ति की बहू का पोस्टमार्टम होना था और उसने पोस्टमार्टम के दौरान खुद मौजूद रहने की इच्छा जताई थी.
विधायक ने कहा कि उस व्यक्ति ने कथित तौर पर बताया था कि उसकी बहू बहुत सुंदर थी और वह पोस्टमार्टम अपनी आंखों के सामने करवाना चाहता था. जब विधायक ने इसका कारण पूछा, तो व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहता, तो मृत महिला के शव के साथ दुष्कर्म किया जाता है. विधायक ने यह भी दावा किया कि पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहने के लिए परिजनों से पैसे लिए जाते हैं. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और स्पष्ट सबूत सार्वजनिक नहीं किया है.
विधायक के बयान के बाद अस्पताल की मोर्चरी, सुरक्षा व्यवस्था और पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है. न ही किसी मृतक के परिजन की ओर से इस तरह की शिकायत सामने आने की बात कही गई है. संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ अलख प्रकाश ने विधायक के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी गंभीर आरोप को सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों और प्रमाणों का ध्यान रखना चाहिए.
अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यदि विधायक के पास अपने दावों से जुड़े कोई ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है. फिलहाल यह पूरा मामला विधायक के आरोप और अस्पताल प्रशासन के खंडन के बीच है. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे को पुष्टि हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इस विवाद ने अस्पताल में पोस्टमार्टम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण सामने रखते हैं या नहीं.
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