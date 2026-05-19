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RG Kar rape-murder case: अब नहीं बच सकेगा संदीप घोष, एक्शन में CM सुवेंदु, ED को दी कार्रवाई की इजाजत

इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के एक पूर्व आयुक्त सहित तीन आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था.

Published date india.com Published: May 19, 2026 6:46 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
संदीप घोष
संदीप घोष

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. सीएम अधिकारी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज मुख्यमंत्री के रूप में एक महान और सकारात्मक कदम उठाने पर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिस्टर अभया की क्रूर हत्या और दुष्कर्म के मामले में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी को कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई (अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है).

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जांच प्रक्रिया लंबे समय तक जबरदस्ती रोके रखी

उन्होंने कहा कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरदस्ती और अनैतिक रूप से रोके रखा. लेकिन हमारा मानना ​​है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता. मैं चाहता हूं कि सिस्टर अभया के असली दोषियों की जल्द से जल्द पहचान हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और बंगाल की जनता को न्याय मिले. मैं सिस्टर अभया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.

कोलकाता पुलिस का एक पूर्व आयुक्त, 3 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड

इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के एक पूर्व आयुक्त सहित तीन आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था.

सस्पेंड किए गए अधिकारियों में तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (उत्तरी डिवीजन) अभिषेक गुप्ता और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (मध्य डिवीजन) इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं.

ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी

उनके निलंबन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री और राज्य गृह विभाग के प्रभारी के रूप में पदभार संभालने के बाद, मैंने मुख्य सचिव और राज्य गृह सचिव से आरजी कर मामले और घटना के बाद के घटनाक्रमों पर विस्तृत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

सीबीआई अब तक सही तरीके से जांच नहीं कर पाई

करीब 2 महीने पहले 24 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम न्यायिक प्रक्रिया में धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ रहे हैं. पीड़िता की मां ने कहा था कि सीबीआई अब तक सही तरीके से जांच नहीं कर पाई है. संजय रॉय मेरी बेटी की हत्या का अकेला आरोपी नहीं है. मेरी बेटी को अस्पताल में बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थीं. मेरी बेटी ने नकली दवाइयां और इंजेक्शन, नकली सलाइन लेने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई. वह खुद समझ नहीं पाई और हम भी यह समझ नहीं पाए कि उस पर कोई इस हद तक अत्याचार कर सकता है. यह एक संस्थागत हत्या है, जिसमें उसकी सहकर्मी, वीपी, संदीप घोष और अन्य लोग शामिल हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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