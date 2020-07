नई दिल्लीः सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) के करीब डेढ़ महीने बाद एक्टर के पिता केके सिंह (Krishna Kumar Singh) ने पटना के राजीव नगर थाने में एक्टर की मौत मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. एक्टर के पिता ने अपनी एफआईआरी में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), उनके पिता, मां और भाई समेत करीब 6 लोगों के नाम शिकायत दर्ज कराई है. केके सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पटना पुलिस की एक टीम रिया चक्रवर्ती सहित एक्टर से जुड़े सभी करीबियों और दोस्तों से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची है. Also Read - Sushant Death Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, रिया चक्रवर्ती से हो सकती है पूछताछ

रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस की टीम उनके मुंबई स्थित आवास पहुंची थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से गायब हैं. ऐसे में बिहार पुलिस अभी तक एक्ट्रेस से पूछताछ नहीं कर पाई है. इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है. जिसमें वह सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस और अपने पर हुई एफआईआर पर बात करती नजर आ रही हैं.

#WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase.

She says, “I’ve immense faith in God & the judiciary. I believe that I’ll get justice…Satyameva Jayate. The truth shall prevail.” pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP

