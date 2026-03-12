By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Right to Die with Dignity: क्या है गरिमा के साथ मरने का अधिकार? जिसका इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को दी इच्छामृत्यु
Right to Die with Dignity: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से अचेत अवस्था में पड़े हरीश राणा को 'पैसिव इच्छामृत्यु' की मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आइये जानते हैं कि कैसे लिविंग विल और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मरणासन्न मरीजों को सम्मान के साथ विदा होने का हक देते हैं...
Harish Rana case Supreme Court 2026: ग्यारह सालों से हरीश राणा एक ऐसी खामोश दुनिया में कैद थे जहां सिर्फ सन्नाटा और दवाइयों की गंध थी. उनके अस्सी साल के बूढ़े माता-पिता के लिए हर गुजरता पल एक भारी बोझ और कभी न खत्म होने वाला दर्दनाक इम्तिहान था. सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने अब उस बेजुबान तकलीफ को एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक अंत दिया है.
क्या है गरिमा के साथ मरने का अधिकार?
भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक डिसीजन में कहा कि इस अधिकार में सम्मान के साथ मरना भी शामिल है. इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को मशीनों के सहारे बेजान होकर जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. जब इलाज की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब ‘पैसिव यूथेनेशिया’ का रास्ता अपनाया जाता है. यह कानून उन लोगों के लिए है जो मरणासन्न स्थिति में हैं. कोर्ट का मानना है कि सम्मान के बिना जिंदगी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है.
Harish Rana: इच्छामृत्यु क्या होती है? भारत में कौन दे सकता है इसकी इजाजत? जानें दुनिया के कितने देशों में लागू ये कानून
हरीश राणा केस
हरीश राणा की कहानी साल 2013 में एक दर्दनाक हादसे से शुरू हुई थी. वे चौथी मंजिल से गिर गए थे और उनके सिर पर गहरी चोट आई थी. तब से वे ‘पर्मानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ (PVS) में चले गए थे. इसका मतलब है कि उनका शरीर तो जिंदा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत हो चुका था. उनके माता-पिता ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बहुत टाइम और पैसा खर्च किया. उनकी एजुकेशन और भविष्य के सारे सपने उसी एक हादसे में टूट गए. अंत में थककर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद उनके बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के माता-पिता की गुहार को गहराई से समझा. कोर्ट ने माना कि बिना किसी चेतना के सालों तक बिस्तर पर पड़े रहना एक सजा जैसा है. कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश राणा के लिए एक विशेष मैडिकल बोर्ड बनाया जाए. यह बोर्ड उनकी सेहत की जांच करेगा और लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया तय करेगा. यह फैसला कानून और इंसानियत के बीच एक बड़ा संतुलन है.
पैसिव और एक्टिव इच्छामृत्यु
भारत में इच्छामृत्यु को लेकर बहुत सख्त कानून हैं.
- पैसिव यूथेनेशिया (Passive Euthanasia): इसमें मरीज को दिया जा रहा इलाज या वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया जाता है. इससे मौत प्राकृतिक रूप से होती है. भारत में केवल यही मान्य है.
- एक्टिव यूथेनेशिया (Active Euthanasia): इसमें मरीज को कोई जहर या इंजेक्शन देकर जानबूझकर मारा जाता है. यह पूरी तरह गैरकानूनी है और इसे हत्या माना जाता है.
लिविंग विल की अहमियत
आज के दौर में ‘लिविंग विल’ बनवाना बहुत जरूरी हो गया है. यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप पहले से अपनी इच्छा लिख सकते हैं.
- यदि आप कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आप बोलने की हालत में न हों, तो यह विल काम आती है,
- इसमें आप साफ लिख सकते हैं कि आपको वेंटिलेटर चाहिए या नहीं,
- इसे नोटरी करवाकर सुरक्षित रखा जा सकता है,
- यह आपके परिवार को भविष्य के कठिन फैसलों और कानूनी उलझनों से बचाता है,
दुनिया भर में इच्छामृत्यु को लेकर अलग-अलग नियम हैं. नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में एक्टिव इच्छामृत्यु की भी अनुमति है. वहीं, भारत ने एक बहुत ही संतुलित रास्ता चुना है. भारत में मानवीय मूल्यों और लाइफ की गरिमा को सर्वोपरि रखा गया है. जाते-जाते बता दें कि हरीश राणा का मामला बताता है कि सम्मान के साथ विदा होना हर इंसान का बुनियादी हक है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें