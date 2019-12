चेन्नई: इसरो का पीएसएलवी-सी 48 रॉकेट बुधवार को भारत के पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 और 9 विदेशी उपग्रहों को लेकर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया. इसरो सूत्रों ने बताया कि यह सैन्य उद्देश्यों के लिए भी काम करेगा. प्रक्षेपित किए गए नौ उपग्रहों में से छह उपग्रह अमेरिका और इटली, जापान और इजराइल का एक-एक उपग्रह शामिल है.

यह पीएसएलवी की 50वीं उड़ान है और यह उसका श्रीहरिकोटा से 75 वां मिशन है. यह प्रक्षेपण पीएसएलवी-सी48 रॉकेट के जरिए यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्चपैड से अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने उड़ान भरी.

#WATCH ISRO launches RISAT-2BR1 and 9 customer satellites by PSLV-C48 from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota; RISAT-2BR1 is a radar imaging earth observation satellite weighing about 628 kg. pic.twitter.com/mPF2cN9Tom

कृषि, वन एवं आपदा प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से तैयार किये गये इस उपग्रह का वजन 628 किलोग्राम है.

भारत के रडार ईमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 को पीएसएलवी-48 यान के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करने के लिए करीब 24 घंटे पहले की उल्टी गिनती मंगलवार को शुरू हुई थी.

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट (पीएसएलवी) का 50वां मिशन, पीएसएलवी-सी48 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्चपैड से बुधवार को अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरी.

Indian Space Research Organisation (ISRO): All 9 customer satellites (from Israel, Italy, Japan and USA) successfully placed in their designated orbit by PSLV C48. https://t.co/3M9v0D306P

— ANI (@ANI) December 11, 2019