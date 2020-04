मुंबई: बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एक्‍टर ऋषि कपूर का गुरुवार को दक्षिणी मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया. दो साल से ल्यूकेमिया (रक्त का कैंसर) से जंग लड़ रहे अभिनेता (67) को बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद एच. एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनका निधन हो गया. Also Read - रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपने पिता ऋषि कपूर को ऐसे किया याद, बोलीं- मेरे सबसे मजबूत योद्धा

कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण अभिनेता का पार्थिव शरीर कड़ी सुरक्षा के साथ करीब पौने चार बजे अस्पताल से सीधे शवदाह गृह ले जाया गया. Also Read - करोड़ों लोगों के चहेते ऋषि कपूर पंचतत्व में हुए विलीन, परिवार के लोगों ने दी अंतिम विदाई

कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण अभिनेता का पार्थिव शरीर कड़ी सुरक्षा के साथ करीब पौने चार बजे अस्पताल से सीधे शवदाह गृह ले जाया गया. उनकी बेटी रिद्धिमा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकीं. हालांकि, वह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं. Also Read - भारतीय सिनेमा के लिए बहुत भयानक सप्ताह, हमने दिग्गज अभिनेता को खो दिया : राहुल गांधी

ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी नीतू सिंह, बेटे रणबीर, ऋषि के बड़े भाई रणधीर, करीना कपूर खान , उनके पति सैफ अली खान और अभिनेता अभिषेक बच्चन और रणबीर की प्रेमिका आलिया भट्ट और अनिल अंबानी मौजूद थे.

Mumbai: Randheer Kapoor, Saif Ali Khan, Kareen Kapoor Khan and Alia Bhatt arrive at Chandanwadi crematorium for last rites of #RishiKapoor pic.twitter.com/GqivyjBz9R

इससे पहले रणधीर कपूर ने बताया था कि ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शवदाह गृह में गुरुवार को ही किया जाएगा.

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए शवदाह गृह पहुंचे इन सभी लोगों ने मास्क और दस्ताने पहन रखे थे.

कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी के मशहूर शख्स ऋषि के परिवार में पत्नी नीतू कपूर, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर हैं. अमेरिका में करीब एक साल तक कैंसर का इलाज कराने के बाद वह पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे.

Mumbai: Mortal remains of #RishiKapoor being taken to Chandanwadi crematorium for last rites. He passed away at city’s HN Reliance Foundation hospital today morning. pic.twitter.com/cLqXWZbP2S

