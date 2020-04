Rishi Kapoor Dies at 67: बलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान की मौत की तकलीफ से अभी लोग उबरे भी नहीं कि एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है. मशहूर कलाकार ऋषि कपूर का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया. इस खबर के सामने आते ही उनके प्रशंसक लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे है, साथ ही उनकी मौत पर दुख व्यक्त कर रहे है. इसी कड़ी में देश के कई बड़े नेताओं ने ऋषि कपूर की मौत पर शोक व्यक्त किया व उन्हें श्रद्धांजलि दी. Also Read - यादों में ऋषि कपूरः 5 दशक पहले हसीनाओं के दिलों पर करते थे राज, प्यार को रिश्ते में बदल कर कायम की मिसाल

ऋषि कपूर की मौत पर दुख जताते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा- भारतीय सिनेमा के लिए यह एक भयानक सप्ताह है. एक और महान शख्सियत अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया. अभिनेता जिनके कई पीढ़ियों के लोग प्रशंसक हैं. उन्हें बहुत याद किया जाएगा. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना.

This is a terrible week for Indian cinema, with the passing of another legend, actor Rishi Kapoor. A wonderful actor, with a huge fan following across generations, he will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans all over the world, at this time of grief.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2020

वहीं इस बाबत अमर सिंह ने कहा कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई. उनका निधन बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना.

Extremely shocking to hear about demise of veteran actor #RishiKapoor Ji. His demise is a huge loss to Bollywood industry.

Deepest condolences to his family. — Amar Singh (@AmarSinghTweets) April 30, 2020

वहीं अभिनेता के मौत पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दुख जताते हुए ट्वीट किया- ऋषि कपूर के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ. वह हर भारतीय के दिल और दिमाग में हमेशा एक स्टार बने रहेंगे. स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्काना लाना तुलना से परे है. मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति.

Deeply saddened by the news of Rishi Kapoor’s passing away. He was & will always remain a star in the hearts & minds of every Indian. The joy he brought to millions with his performances on screen is beyond compare. My prayers that his soul may find peace, Om Shanti🙏#RishiKapoor — Sachin Pilot (@SachinPilot) April 30, 2020

ऋषि कपूर को रात से ही आईसीयू में रखा गया था. पहले उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ. आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया. आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरे आ रही थीं कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित हैं और अमेरिका में एक साल तक इलाज के बाद वे पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे. वहां न्यूयार्क में उनका इलाज चल रहा था. इस साल जनवरी महीने में ऋषि की बहन रितु नंदा का भी निधन हो गया था.