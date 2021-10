देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) सहित देश भर में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया.Also Read - लखीमपुर खीरी में किसानों पर सुनियोजित हमला हुआ, हम दबाव बनाने वहां जा रहे हैं; ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो : राहुल गांधी

पीएम मोदी ने 'पीएम केयर्स' निधि के तहत 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित किए गए 35 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन (PSA) ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया है.

India has shown the way to the whole world by building the CoWIN platform that how vaccination is done on such a large scale: PM Modi at Rishikesh, Uttarakhand pic.twitter.com/94lOxoaWDk

