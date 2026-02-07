Hindi India Hindi

Ritu Tawde Profile Appointed New Bmc Mayor Bjp Victory New Mumbai Mayor

कौन हैं रितु तावड़े जो होंगी मुंबई की नई मेयर, कांग्रेस छोड़कर आई थीं BJP में, जानिए उनका सियासी सफर

Mumbai New Mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बीजेपी ने अपनी वरिष्ठ पार्षद रितु तावड़े को मुंबई का नया मेयर नियुक्त करने का फैसला किया है.

Ritu Tawde Profile: महानगर मुंबई की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने देश की सबसे अमीर नगर पालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए अपने मेयर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है.

बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद रितु तावड़े मुंबई की अगली मेयर होंगी. मुंबई के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बीजेपी का कोई नेता इस प्रतिष्ठित पद की शपथ लेगा. वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के संजय शंकर घाड़ी बीएमसी के डिप्टी मेयर होंगे.

कौन हैं रितु तावड़े?

रितु तावड़े बीजेपी की एक अनुभवी और जमीनी स्तर की नेता मानी जाती हैं. उनकी राजनीतिक यात्रा काफी प्रभावशाली रही है. वह घाटकोपर इलाके से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं. तावड़े ने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी, लेकिन 2012 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और तब से वह पार्टी की एक मजबूत स्तंभ बनी हुई हैं.

उनकी जीत का सफर कुछ इस प्रकार रहा है-

2012: पहली बार वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीतकर बीएमसी पहुंचीं.

2017: घाटकोपर के ही वार्ड नंबर 121 से दोबारा पार्षद चुनी गईं

2025: हालिया चुनाव में उन्होंने वार्ड नंबर 132 से शानदार जीत दर्ज की.

रितु तावड़े के पास प्रशासनिक अनुभव की भी कमी नहीं है. वह बीएमसी की महत्वपूर्ण शिक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने गुजराती बहुल क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है. उन्हें स्थानीय नागरिक मुद्दों को सुलझाने और जनता के बीच सक्रिय रहने के लिए जाना जाता है.

Add India.com as a Preferred Source