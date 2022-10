हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एक ऐसा पहाड़ी राज्य है, जहां देवी-देवताओं के पूजन और उनके खुश करने की अनोखी परम्पराएं हैं. कुछ इसी तरह की पथराव की पारंपरिक रस्म का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव के लोगों के दो समूह एक-दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां काली की मूर्ति, हजारों दीयों का भी इस्तेमाल किया | Pics

इस वीडियो को देखकर तो आपको यही लगेगा कि यह कोई गुटबाजी का विवाद है, लेकिन यह कोई विवाद नहीं है, बल्कि देवी काली को प्रसन्न करने के लिए पथराव की पारंपरिक रस्म है.

जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के धामी के पास गालोग गांव (Galog village) में स्थानीय लोगों ने आज देवी काली को प्रसन्न करने के लिए पथराव की पारंपरिक रस्म निभाई है.

#WATCH | Himachal Pradesh: Locals in Galog village near Dhami today observed the traditional ritual of stone pelting, to appease Goddess Kali. pic.twitter.com/sIYoRk9Qy9

— ANI (@ANI) October 25, 2022