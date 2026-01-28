Hindi India Hindi

Riwaj I Am Punjab And Haryana High Nullifies Old Tradition Ordering Widowed Women Can Sell Their Ancestral Property

विधवा महिलाएं नहीं बेच सकती पैतृक संपत्ति? हाई कोर्ट ने बदला वर्षों पुराना रिवाज, फैसले में लिख दी ये बड़ी बात

Riwaj-i-Am: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने विधवा महिला को अपनी पैतृक संपत्ति के साथ अपने इच्छा के अनुसार बेचने की इजाजत दी है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि किसी भी परंपरा द्वारा बनाया कानून संविधान के नियमों के विपरीत रह वैलिड नहीं हो सकता. हाई कोर्ट ने इस कानून के प्रावधान को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 उल्लंघन बताया.

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिवाज-ए-आम के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी परंपरागत कानून, संविधान के विरूद्ध नहीं जा सकती.

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता (Gender Equality) एक मौलिक अधिकार है, लेकिन कई बार दशकों पुराने रीति-रिवाज कानून के आड़े आ जाते हैं. हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक 44 साल पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल जेंडर या वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी महिला के संपत्ति के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने रिवाज-ए-आम (Riwaj-i-Am) जैसी प्रथाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की पीठ ने एक निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि किसी विधवा महिला को अपने पति से विरासत में मिली गैर-पैतृक संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकना असंवैधानिक है. यह मामला 1982 से चल रहा था, जिसमें मेव समुदाय (Meo Community) की एक विधवा महिला द्वारा बेची गई जमीन को उसके पति के रिश्तेदारों ने चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति पर मालिकाना हक केवल पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं है.

क्या है रिवाज-ए-आम?

रिवाज-ए-आम गुड़गांव जिले (अब गुरुग्राम) में एक पारंपरिक प्रथागत कानून (Customary Law) है. विल्सन द्वारा तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार, एक विधवा महिला का संपत्ति में केवल जीवन भर का हित (Life Interest) होता था. इस कानून के तहत वह अपने पति के पुरुष रिश्तेदारों (Collaterals) की सहमति के बिना संपत्ति को न तो बेच सकती थी और न ही दान कर सकती थी, चाहे वह संपत्ति पैतृक हो या खुद की कमाई हुई. मेव समुदाय के पुरुष रिश्तेदार इसी कानून का हवाला देकर संपत्ति पर अपना दावा ठोकते थे.

समानता का पलड़ा भारी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि कोई भी रिवाज जो धर्म, जेंडर या सेक्स के आधार पर किसी महिला के अधिकारों में कटौती करता है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 (Equality before Law) और अनुच्छेद 15 (Prohibition of Discrimination) के सामने नहीं टिक सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी सीमा जो केवल जेंडर पर आधारित हो, वह कानूनी रूप से अमान्य और प्रभावहीन है. अदालत ने माना कि संवैधानिक जनादेश किसी भी पुराने रिवाज से ऊपर है.

विधवा महिलाओं को संपत्ति बेचने का अधिकार

अदालत ने विधवा महिलाओं के संपत्ति बेचने की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि संपत्ति गैर-पैतृक है और उस संपत्ति की मालिक (विधवा) उसे अपनी कानूनी जरूरत के लिए बेच रही है, तो उस लेनदेन को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि रिश्तेदारों ने सहमति नहीं दी थी. कोर्ट ने माना कि विधवा महिला विरासत में मिली संपत्ति के साथ अपने इच्छा के अनुकूल व्यवहार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है. इस मामले में रिश्तेदारों का कोई पूर्व-अधिकार नहीं बनता.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1982 में शुरू हुआ था जब एक मेव समुदाय की एक विधवा महिला ने अपने पति की जमीन का सौदा किया था. पति के रिश्तेदारों ने इसे अवैध बताते हुए दावा किया कि रिवाज-ए-आम के अनुसार महिला केवल तब तक जमीन रख सकती है जब तक वह जीवित है, लेकिन वह इसे बेच नहीं सकती. ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में रिश्तेदारों के पक्ष में फैसला दिया था. हालांकि, अब हाईकोर्ट ने उन फैसलों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि विवादित जमीन गैर-पैतृक थी और महिला को इसे बेचने का पूर्ण अधिकार था.