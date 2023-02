लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से दिल्ली वापस लौटे, IGI एयरपोर्ट से फोटोज आईं सामने

नई दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आज शनिवार को भारत लौट आए है. बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पिछले साल दिसंबर में सिंगापुर में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी हुई थी. वह आज सिंगापुर से भारत आ गए हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे लालू यादव की फोटोज सामने आईं हैं.

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान की थी. रोहिणी आचार्य ने आज ही सुबह ट्विटर पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया और कहा कि राजद प्रमुख शनिवार को भारत के लिए रवाना होंगे.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिनकी पिछले साल दिसंबर में सिंगापुर में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी हुई थी. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था, “एक ज़रूरी बात कहनी है. ये ज़रूरी बात हमारे नेता लालू जी के स्वास्थ्य की है. पापा 11 फरवरी को सिंगापुर से भारत जा रहे हैं. मैं बेटी का फ़र्ज़ निभा रही हूँ. पापा को स्वस्थ करके भेज रही हूँ.” रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, आप सभी के बीच. अब आप सभी मेरे पिता की देखभाल करेंगे.