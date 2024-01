'शुरुआत उन्होंने की है लेकिन खत्म...', तेजस्वी और लालू यादव से ED की पूछताछ पर भड़के RJD सांसद

ED Questions Tejashwi Yadav: बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर आरजेडी भड़की हुई है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने मंगलवार को इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति के तहत ये काम कर रही है.

मनोज झा ने कहा, ‘ये तो पारदर्शिता का अभाव है. पूछताछ हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है. दो लोग राजनीतिक रूप से परेशान हैं- पीएम और गृहमंत्री. इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है. लोग समझ रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने प्रतिशोध की राजनीति का स्तर पार कर लिया है इसकी शुरुआत उन्होंने की और खत्म कोई और करेगा.’

आरजेडी सांसद झा ने आगे कहा, ‘ईडी बेकार में बोलते हैं आप. आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए. बीजेपी, मोदी, अमित शाह, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा और उन्हें भी मजा आएगा. जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा तो सब इसकी जद् में आएंगे.’

