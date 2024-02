NDA में शामिल होने पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले- 'आज किस मुंह से इनकार करूं'

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया (INDIA) गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग गया है. राष्‍ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी का एनडीए में जाना लगभग तय हो गया है. खुद जयंत चौधरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है.

पीएम मोदी ने आज जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है. केंद्र के इस ऐलान पर जयंत चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी और जमकर पीएम मोदी की तारीफ की. साथ ही एनडीए में शामिल होने की बात पर RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, ‘कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से इनकार करूं.’

जयंत चौधरी ने कहा, ‘ये बहुत बड़ा दिन है. मेरे लिए भावुक और यादगार पल है. मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं. इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है. देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं. मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूलभावना को समझते हैं. जो आजतक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई वे फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है.’

सूत्रों के मुताबिक, रालोद के विधायकों को जयंत चौधरी की तरफ से एनडीए के साथ गठबंधन के बारे में बता दिया गया है. सूत्रों का कहना है कि आरएलडी को दो लोकसभा और एक राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी के साथ डील फाइनल हो गई है. आज ही दोनों पार्टी के बीच हुए समझौते का ऐलान किया जा सकता है.

#WATCH | When asked if he is ready to join hands with BJP-NDA, RLD chief Jayant Chaudhary says, “Koi kasar rehti hai? Aaj main kis muh se inkaar karoon aapke sawalon ko.” pic.twitter.com/6dTo21wzk6

— ANI (@ANI) February 9, 2024