Road Accident का हैरान करने वाला CCTV Footage, बाप की चली गई जान, बेटा जख्मी, ये है वीडियो

Tamil Nadu, Road Accident, Coimbatore: ये एक भयावह रोड एक्सीडेंट (Road Accident) का सीसीटीवी फुटेज (Accident CCTV footage) है, जिसमें दोपहिया वाहन पर एक शख्स की मौत हो जाती है और उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है. यह हादसा आज तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर शहर (Coimbatore) का है. जानकारी के मुताबिक, जाकिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और उनका नाबालिग बेटा घायल हो गया.

कोयंबटूर पुलिस ने बताया, दुर्घटना के पीछे से सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जिस दोपहिया वाहन पर पिता-पुत्र यात्रा कर रहे थे, उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वे हवा में उछल गए और दोपहिया वाहन आ रहे यात्री वाहन (traveller vehicle) पर जा गिरा.