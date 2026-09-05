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केरल के त्रिशूर में बड़ा सड़क हादसा, तमिलनाडु के आठ छात्रों की मौत, खड़े ट्रक से टकरा गई कार

Kerala Road Accident: केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार की आधी रात को कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 8 छात्रों की मौत हो गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 5, 2026, 6:51 AM IST
केरल के त्रिशूर में बड़ा सड़क हादसा, तमिलनाडु के आठ छात्रों की मौत, खड़े ट्रक से टकरा गई कार
मृतकों के तमिलनाडु के छात्र होने का संदेह है.(photo credit, AI)
  • केरल के त्रिशूर के पास कैपामंगलम के पनम्बिक्कुन्नु में हादसा
  • कार गुरुवायुर की तरफ से कोडुंगलूर की ओर जा रही थी
  • कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो हादसे की वजह हो सकती है

Kerala Road Accident: केरल में शुक्रवार रात यानी 4 सितंबर को करीब 11:40 बजे त्रिशूर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. मरने वाले सभी लोग छात्र बताए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पहुंचाया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने शनिवार को बताया कि मध्य केरल के त्रिशूर ज़िले में एक दुखद सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार रात त्रिशूर के पास कैपामंगलम के पनम्बिक्कुन्नु में हुआ. पुलिस के मुताबिक, युवकों की कार हाईवे पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गई. कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब कार गुरुवायुर की तरफ से कोडुंगलूर की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो हादसे की वजह हो सकती है.

और पढ़ें: कैलिफोर्निया, केरल और कत्ल की मिस्ट्री... दो सहेलियों की हत्या के आरोप में तीसरी दोस्त गिरफ्तार

क्यों छात्रों के तमिलनाडु का होने का संदेह?

हादसे के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों, फायर और रेस्क्यू कर्मियों और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया और पीड़ितों को कार से बाहर निकाला. हादसे का शिकार हुई गाड़ी तमिलनाडु में रजिस्टर्ड थी. इसलिए ही मृतकों के तमिलनाडु के छात्र होने का संदेह है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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