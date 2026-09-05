केरल के त्रिशूर में बड़ा सड़क हादसा, तमिलनाडु के आठ छात्रों की मौत, खड़े ट्रक से टकरा गई कार

Kerala Road Accident: केरल में शुक्रवार रात यानी 4 सितंबर को करीब 11:40 बजे त्रिशूर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. मरने वाले सभी लोग छात्र बताए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पहुंचाया गया है.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि मध्य केरल के त्रिशूर ज़िले में एक दुखद सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार रात त्रिशूर के पास कैपामंगलम के पनम्बिक्कुन्नु में हुआ. पुलिस के मुताबिक, युवकों की कार हाईवे पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गई. कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब कार गुरुवायुर की तरफ से कोडुंगलूर की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो हादसे की वजह हो सकती है.
हादसे के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों, फायर और रेस्क्यू कर्मियों और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया और पीड़ितों को कार से बाहर निकाला. हादसे का शिकार हुई गाड़ी तमिलनाडु में रजिस्टर्ड थी. इसलिए ही मृतकों के तमिलनाडु के छात्र होने का संदेह है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें