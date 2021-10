Road Accident in Uttarakhand: उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता तहसील में हुए इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है.Also Read - Jammu and Kashmir में डोडा जा रही बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत; पीएम मोदी ने दो लाख देने की घोषणा की

Uttarakhand: 11 people died, 4 injured in a road accident at Bulhad-Baila road in Chakrata tehsil of Dehradun district. SDM Chakrata rushed to the spot with Police and SDRF. Details awaited.

