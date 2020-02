चंडीगढ़: पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में चार हथियारबंद लुटेरों ने दिनदहाड़े एक वित्तीय सेवा कंपनी से बंदूक की नोक पर 30 किलोग्राम सोना लूट लिया. पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि गिल रोड पर इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल) कंपनी में सुबह 11 बजे के आसपास डकैती की सूचना मिली. यह वारदात सीसीटीवी में भी दर्ज हुई है.

Punjab: Around 30 kg gold looted by 4 people from a financing company in Ludhiana yesterday. Police say, “We have identified some suspects, investigation is underway”. pic.twitter.com/UU7Dc9lqsc

— ANI (@ANI) February 18, 2020