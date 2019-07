नई दिल्ली: दिवंगत नेता एन.डी. तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के

खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार एक आरोप पत्र दायर किया है. दिल्‍ली पुलिस ने 518 पृष्ठ के आरोप पत्र को दिल्‍ली साकेत कोर्ट

में दायर किया है और इसमें रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी समेत 56 लोगों के नाम गवाह के तौर पर दर्ज किए गए हैं. बता दें कि

रोहित की इस साल 15 और 16 अप्रैल की दरमियानी रात को हत्या की गई थी.

प्राकृतिक नहीं थी एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

भाभी से रोहित के रिश्‍तें पर शक, संपति बंटने का था डर

आरोप पत्र के अनुसार 35 वर्षीय वकील अपूर्वा के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप तय किए हैं, जो हत्या से संबंधित है और इसके

तहत दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. अपूर्वा को इस बात का संदेह था कि उनके पति का

उनकी भाभी से एक बेटा है और उसे इस बात का डर था कि संपत्ति उस बेटे के पास जा सकती है.

तिहाड़ जेल में टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही है रोहित शेखर तिवारी की पत्नी अपूर्वा, नहीं झलकता अफसोस

भाभी के साथ रोहित ने पी थी शराब, तो अपूर्वा झगड़ी थी

आरोप पत्र के अनुसार अपनी भाभी के साथ शराब पीने को लेकर रोहित का अपनी पत्नी अपूर्वा के साथ झगड़ा हुआ था. अपूर्वा रोहित की भाभी को पसंद नहीं करती थी. इस झगड़े के बाद अपूर्वा ने रोहित की गला घोंट कर हत्या कर दी.

