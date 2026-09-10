रोहतक में मिली Ola ड्राइवर की जली हुई लाश, गायब Ertiga ने बढ़ाया शक; लूट के बाद हत्या की आशंका

रोहतक के मदीना गांव के पास हाईवे किनारे जली हालत में मिले शव की पहचान अलीगढ़ निवासी Ola कैब ड्राइवर शेर मोहम्मद के रूप में हुई है. पुलिस को हत्या का शक है और उसकी गायब Ertiga की तलाश जारी है.

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Rohtak Ola Driver Murder: हरियाणा के रोहतक में एक Ola कैब ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थियों में मौत का मामला सामने आया है. मदीना गांव के पास नेशनल हाईवे-9 के पास सोमवार को एक व्यक्ति का अधजला शव मिला था. जांच के बाद अब पुलिस ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी शेर मोहम्मद के रूप में की है. पुलिस को शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है. खास बात यह है कि शेर मोहम्मद जिस मारुति सुज़ुकी अर्टिगा को Ola कैब के तौर पर चला रहे थे, वह भी घटना के बाद से गायब है. ऐसे में पुलिस वाहन को लेकर भी जांच कर रही है.

शेर मोहम्मद दिल्ली में रह रहे थे और करीब एक सप्ताह से अपने रिश्तेदार की Ertiga को Ola कैब के तौर पर चला रहे थे. इससे पहले वह अलीगढ़ में एंबुलेंस ड्राइवर के रूप में काम कर चुके थे. परिजनों के मुताबिक, 7 सितंबर को किसी व्यक्ति ने उनकी कैब बुक की थी. इसके बाद अगले दिन मदीना इलाके में उनका जला हुआ शव बरामद हुआ. परिवार को आशंका है कि शेर मोहम्मद को कार के लिए निशाना बनाया गया और हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए जला दिया गया.

हाईवे के पास मिला था शव

शेर मोहम्मद का शव हिसार रोड पर मदीना गांव की बणी के नजदीक एयर रिले सेंटर के पास मिला था. शव की हालत काफी जली हुई थी, जिसके चलते शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मृतक की पहचान शेर मोहम्मद के तौर पर हुई. अब जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि आखिरी बार वह किन लोगों के संपर्क में थे.

सिरसा है कार की आखिरी लोकेशन

जांच में पुलिस को गायब Ertiga की आखिरी लोकेशन सिरसा में मिली है. हालांकि, अभी तक वाहन बरामद नहीं किया जा सका है. पुलिस कार की तलाश के साथ उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जो घटना में शामिल हो सकते हैं. जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस को कुछ अहम डिजिटल सुराग मिले हैं और इनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की पूरी गतिविधियों की कड़ी जोड़ी जा सके.

परिवार को लूट के बाद हत्या का शक

शेर मोहम्मद के परिवार ने आशंका जताई है कि उन्हें लूट के इरादे से निशाना बनाया गया. परिवार का कहना है कि आरोपियों ने पहले उन्हें अपना ग्राहक बनाकर बुलाया और फिर उनकी हत्या कर कार लेकर फरार हो गए. हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. हत्या की वजह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

फिलहाल पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं. गायब Ertiga को बरामद करना और हत्या में शामिल संदिग्धों की पहचान करना. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद शेर मोहम्मद को उनके पैतृक गांव अलीगढ़ में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा