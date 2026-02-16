Hindi India Hindi

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसमें फंसा लालू परिवार? जानें इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ

Land for job scam update: लालू परिवार ने लैंड फॉर स्कैम मामले में लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. आइये जानते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या-कुछ हुआ...

लैंड फॉर जॉब स्कैम में लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं? लालू परिवार से राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछा

Lalu Prasad Yadav Rouse Avenue Court: बिहार की राजनीति के दिग्गज और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन कानूनी रूप से बेहद अहम रहा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान लालू परिवार ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लगे सभी आरोपों से इंकार किया है. उन्होंने कहा कि अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकदमे का सामना करेंगे.

आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

सोमवार को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे. उनके साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थीं. कोर्ट रूम का माहौल काफी गंभीर था. सुनवाई शुरु होते ही न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से आरोपियों से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोपों को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी दावे निराधार हैं. इसके बाद अदालत ने मामले को अगले चरण यानी ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) के लिए बढ़ा दिया.

ट्रायल का सामना करेंगे

आरोप स्वीकार न करने का मतलब है कि अब सीबीआई (CBI) को अदालत में गवाहों और सबूतों के जरिए अपने आरोपों को साबित करना होगा. लालू परिवार के वकीलों का कहना है कि उनके पास बचाव के पुख्ता सबूत हैं. मीसा भारती ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. एक ही मामले को घुमा-फिराकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होगी.

किस फेज में है यह मामला?

वर्तमान में यह मामला ‘फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस’ (आरोप तय होने) के बाद अब ट्रायल के फेज में जाएगा. अदालत ने पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब अभियोजन पक्ष (CBI) को अपने गवाह पेश करने होंगे, जिनसे बचाव पक्ष के वकील जिरह (Cross-examination) करेंगे.

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?

यह मामला करीब दो दशक पुराना है. 2004-2009 के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन पर यह आरोप लगा कि रेलवे के विभिन्न जोन में नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से कौड़ियों के दाम पर जमीन लिखवाई गई. जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी. ये जमीनें कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम की गईं. वहीं, रेलवे की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन या उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. वहीं, अदालत ने अब इस मामले में लालू परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

