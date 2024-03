राउज एवेन्यू कोर्ट का समन पर रोक लगाने से इनकार, क्या अब ED के सामने पेश होंगे CM केजरीवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत ने शुक्रवार को ईडी द्वारा दायर शिकायतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा. पीएमएलए अधिनियम के तहत जब भी समन किया जाए तो केंद्रीय एजेंसी/निकाय के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होता है.

केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है. विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) राकेश सयाल ने दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को एक आदेश पारित किया.

एएसजी एसवी राजू, जोहेब हुसैन और साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए. वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता और वकील राजीव मोहन अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए.

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने कोई अवज्ञा नहीं की. किसी व्यक्ति को तभी बुलाया जा सकता है जब उसकी गैर-हाजिरी जानबूझकर की गई हो. उन्होंने प्रत्येक सम्मन का उत्तर दिया और बताया कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी के कारण वह नहीं आ सके.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ये शिकायतें दर्ज करने से पहले केजरीवाल को ईडी द्वारा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था. वह एक लोक सेवक हैं इसलिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी जो प्राप्त नहीं की गई थी.

उन्होंने कहा कि समन जानबूझकर उन तारीखों के लिए भेजा गया था जिस दिन वह बजट तैयारी जैसे सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त थे. वरिष्ठ वकील ने आगे कहा, “ट्रायल कोर्ट ने ईडी को दिए मेरे जवाब पर विचार नहीं किया कि मैं सीएम के रूप में सार्वजनिक समारोह में व्यस्त नहीं हो सकता. क्या इसे जानबूझकर कहा जा सकता है?”

#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal to appear before the ED after orders of the Rouse Avenue Court, BJP leader Bansuri Swaraj says, “Rouse Avenue Court has denied giving a stay on orders of the Magistrate. Now CM Arvind Kejriwal will have to physically appear before the ED. Even… pic.twitter.com/IA8bJdfYdC

— ANI (@ANI) March 16, 2024