दिल्ली में आश्रम मार्ग और भट्टी माइंस रोड पर रूट डायवर्जन लागू, साथ में जानें मुंबई और अमरनाथ यात्रा की ट्रैफिक एडवाइजरी

7 July traffic Advisory: दिल्ली पुलिस ने गुरुजी आश्रम के जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया है, वहीं जम्मू-कश्मीर में NH-44 पर वन-वे ट्रैफिक और अमरनाथ यात्रियों के लिए टाइमिंग जारी की गई है।

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ट्रैफिक रूट डायवर्जन

दिल्ली में रात 12 बजे तक छतरपुर रोड और भाटी माइंस रोड पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर उन्हें डायवर्ट किया गया है.

आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की एंट्री केवल एसएसएन मार्ग से होगी. इस रोड पर नो-पार्किंग लागू है.

अमरनाथ यात्रियों के लिए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे के बीच अलग-अलग स्टेशनों से कट-ऑफ टाइमिंग तय की गई है.

भारी बारिश और भूस्खलन के बाद प्रभावित हुए मुंबई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे को दोबारा शुरू करने के लिए काम जारी

Traffic Advisory Today: अगर आप आज दिल्ली के छतरपुर इलाके, जम्मू-कश्मीर के नेशनल हाईवे या फिर मुंबई-पुणे रूट पर सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. भारी बारिश, जलजमाव और बदलते मौसम के चलते अलग-अलग राज्यों की पुलिस और ट्रैफिक विभागों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. आइये जानते हैं कि कहां कौन से रास्ते बंद या डायवर्ट हैं…

दिल्ली ट्रैफिक अपडेट भाटी माइंस गुरुजी आश्रम में भारी भीड़

दिल्ली के छतरपुर (महरौली) स्थित भाटी माइंस के गुरुजी आश्रम में आज यानि 7 जुलाई 2026 गुरुजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है. इस समागम में देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं और वीआईपी के आने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर आश्रम में एंट्री और पार्किंग के नियम लागू किए हैं. पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, सभी श्रद्धालुओं और गाड़ियों के लिए एंट्री एसएसएन मार्ग (SSN Marg) से होगी. जाम से बचने के लिए सुबह 05:00 बजे से पहले ही पहुंचने की सलाह दी गई थी. एसएसएन मार्ग (SSN Marg) पर किसी भी गाड़ी को पार्क करने की अनुमति नहीं है. गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठा लिया जाएगा. पार्किंग आश्रम परिसर के अंदर ही होगी.

TRAFFIC ADVISORY Special traffic arrangements are in place in connection with the Guruji Birthday Celebration at Guruji Ashram, Bhatti Mines on 07.07.2026. A large number of devotees are expected to attend and traffic movement is likely to remain affected from the intervening… pic.twitter.com/uoMfgJw3Q8 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 7, 2026

भारी वाहनों के लिए डायवर्जन: छतरपुर रोड (SSN Marg) और गुरुग्राम रोड टी-पॉइंट के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर आज रात 12:00 बजे तक रोक रहेगी.

मंडी-डेरा बॉर्डर से गुरुजी आश्रम की तरफ आने वाले भारी वाहनों को गदईपुर पुलिस पोस्ट पर राइट टर्न नहीं मिलेगा, उन्हें महरौली-गुरुग्राम रोड की तरफ डायवर्ट किया गया है. भाटी माइंस की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बांध रोड-जोनापुर-महरौली रोड होकर जाना होगा. हालांकि, एम्बुलेंस और दिल्ली पुलिस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को पूरी छूट रहेगी.

अमरनाथ यात्रा जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2026 और खराब मौसम के चलते हाईवे पर नए नियम लागू किए हैं. मैरोग और किश्तवाड़ पाथेर के बीच सिंगल-लेन की स्थिति होने के कारण ट्रैफिक की गति काफी धीमी है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए रात के समय सफर करने से पूरी तरह बचें.

अमरनाथ यात्रियों के लिए टाइमिंग: जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को नगरोटा से सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच और जखैनी (उधमपुर) से सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच ही आगे जाने दिया जाएगा. भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण क्षतिग्रस्त होने की वजह से किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग रोड (NH-244) वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद है.

मुंबई-पुणे रूट अपडेट

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने मुंबई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग और यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर लेटेस्ट जानकारी साझा की है. हाल ही में भारी बारिश और मलबे के कारण प्रभावित हुए इस मुख्य मार्ग को पूरी तरह से दोबारा सुचारू करने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर प्रयास कर रहा है.

जब तक रास्ते पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक पुणे-मुंबई या मुंबई-पुणे का सफर करने से बचें. बहुत जरूरी होने पर ही ट्रैफिक पुलिस की ताजा गाइडलाइंस देखकर घर से निकलें.