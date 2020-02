नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में शनिवार को बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई. खराब मौसम के कारण 14 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया. मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं न्यूनतम तापमान मौसम के औसत तापमान से चार डिग्री अधिक 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Rain in parts of Delhi; visuals from Janpath road. pic.twitter.com/G1asXGojBT

— ANI (@ANI) February 29, 2020