Chandrayan 3: चांद पर Rover 'Pragyan' ने फिर ली Lander 'Vikram' की तस्वीर, ISRO ने शेयर की ये पोस्ट

Chandrayaan-3 Mission: चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान (Rover Pragyan) ने फिर से लैंडर विक्रम (Lander Vikram) की एक बार फिर तस्वीरें ली हैं. एक ही दिन में ये दूसरा मौका है जब रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों को इसरो ने जारी किया है. चांद पर चहलकदमी कर रहे थे ‘प्रज्ञान’ ने ये खूबसूरत तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई हैं.

इसरो ने ये दो तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि ये सीमाओं से परे है, चंद्रमा के दृश्यों के पार भी है. एक बार फिर प्रज्ञान ने अपने सहयात्री विक्रम की तस्वीरें ली हैं. ये बेहतरीन तस्वीर आज सुबह 11 बजे लगभग 15 मीटर से ली गई थी. इसरो ने बताया कि ये तस्वीरें रोवर (NavCam) पर लगे नेविगेशन कैमरे द्वारा ली गई हैं.