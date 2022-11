रोजगार मेला: युवाओं को कल बड़ा तोहफा देंगे PM मोदी, 71 हजार को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान ‘रोजगार मेला’ (Rozgar Mela) के तहत मंगलवार को 71,000 के करीब युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोमवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी. PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे. पीएमओ ने कहा कि ‘रोजगार मेला’ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है.

बयान में कहा गया कि ‘रोजगार मेला’ रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में सीधी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री ने इससे पहले अक्टूबर महीने में ‘रोजगार मेला’ की शुरुआत की थी. उन्होंने एक समारोह में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे. पीएमओ ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश के 45 स्थानों पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.