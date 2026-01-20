  • Hindi
प्लेटफॉर्म पर भटकते बच्चों को बचाती हैं, चंदना सिन्हा ने 3 साल में 1500 बच्चे बचाए, रेल मंत्री ने दिया सर्वोच्च सम्मान– पढ़ें पूरी कहानी

यह सम्मान न सिर्फ चंदना की व्यक्तिगत बहादुरी, बल्कि उनके बनाए सिस्टम की जीत है, जो प्लेटफॉर्म पर छिपे डर को पहचानता है.

इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा
आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा एक ऐसी जांबाज महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क पर पिछले तीन सालों में 1500 से ज्यादा बच्चों को मानव तस्करी, बाल श्रम और खतरे से बचाया है. उनकी इस सेवा के लिए भारतीय रेलवे ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (Ati Vishisht Rail Seva Puraskar) प्रदान किया है. यह पुरस्कार 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों दिया गया.

चंदना सिन्हा छत्तीसगढ़ से हैं

चंदना सिन्हा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और 2010 से रेलवे में सेवा दे रही हैं. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर तैनात इस इंस्पेक्टर ने रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भटकते, अकेले या संदिग्ध लोगों के साथ यात्रा करने वाले बच्चों पर पैनी नजर रखी. वे बताती हैं कि “उड़ान” टीवी सीरियल देखकर उन्हें वर्दी पहनने की प्रेरणा मिली थी. उनका मुख्य काम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते (Operation Nanhe Farishte) के तहत चलता है, जो 2018 से रेलवे द्वारा शुरू किया गया अभियान है.

तस्करी के शिकार बच्चों को बचाया जाता है

इस अभियान के जरिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर खोए, भागे हुए या तस्करी के शिकार बच्चों को बचाया जाता है. चंदना की टीम कुलियों, वेंडरों और स्थानीय मुखबिरों का नेटवर्क बनाकर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाती है. उनकी टीम में ज्यादातर महिला अधिकारी हैं, जो बच्चों से आसानी से बात कर उनका भरोसा जीतती हैं.पिछले तीन सालों में चंदना ने 1500+ बच्चों को बचाया. इसमें 2024 में 494 बच्चे (जिनमें 41 बाल श्रम के लिए तस्करी वाले और 152 खुद चंदना द्वारा बचाए गए) और 2025 में 1,032 बच्चे शामिल हैं. ये बच्चे ज्यादातर 12-15 साल के होते हैं, जो घर से भागकर या ऑनलाइन गेम्स/इंटरनेट के लालच में फंसकर ट्रेन पकड़ते हैं.

बचपन बचाओ आंदोलन

कई बच्चे तस्करों द्वारा मजदूरी या अन्य शोषण के लिए ले जाए जाते हैं. चंदना की टीम उन्हें रोकती है, काउंसलिंग देती है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंपती है और परिवार से मिलाती है. पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद भी चंदना ने रुकी नहीं. लखनऊ चारबाग पर एक अकेले बच्चे की सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. बचपन बचाओ आंदोलन जैसे एनजीओ के साथ मिलकर वे बच्चों की रिहैबिलिटेशन सुनिश्चित करती हैं.

यह सम्मान न सिर्फ चंदना की व्यक्तिगत बहादुरी, बल्कि उनके बनाए सिस्टम की जीत है, जो प्लेटफॉर्म पर छिपे डर को पहचानता है. रेलवे का कहना है कि बच्चों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा उनका प्राथमिक कर्तव्य है. चंदना की कहानी प्रेरणा देती है कि एक अधिकारी कैसे सामान्य ड्यूटी को असाधारण सेवा में बदल सकता है.

