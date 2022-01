RRB NTPC Group D Exam Result 2022 Update: बिहार में चयन प्रक्रिया को लेकर हजारों छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने आज छात्रों से हिंसक गतिविधियों का सहारा नहीं लेने का आग्रह किया. रेल मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वे कानून अपने हाथ में न लें. हम उनकी शिकायतों और चिंताओं को गंभीरता से लेंगे.’ रेल मंत्री ने कहा, ‘मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभालकर रखें. आपकी जो शिकायतें और बिंदू अब तक उभर कर आए हैं उन सबको हम गंभीरता से देखेंगे. कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें. ये छात्रों, देश का मामला है. इसको हमें संवेदनशीलता से लेना चाहिए.Also Read - बिहार: जहानाबाद में छात्रों ने ट्रेन रोकी, गया में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को किया आग के हवाले

All RRB chairmen have been asked to listen to the concerns of students, compile them and send them to the committee. An email address has been set up for this purpose. The committee will go to different parts of the country &listen to grievances: Railway Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/wdCO5ze9Sm

— ANI (@ANI) January 26, 2022